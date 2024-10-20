İsrail, Fransa'ya Yasal İşlem Başlatacak

Politika

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Fransa'daki Euronaval Savunma Fuarı'nda İsrailli şirketlerin stant açmalarının yasaklanması nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında yasal işlem başlatacaklarını açıkladı.

İsrail ve Fransa arasındaki gerginlik devam ediyor. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Fransa hükümetinin, Euronaval Savunma Fuarı'nda İsrailli şirketlerin stant açmalarının yasaklanması nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında yasal işlem başlatacaklarını açıkladı.

Katz, Fransızca olarak yaptığı açıklamada, söz konusu yasağı "bizim gözümüzde özellikle dost ülkeler arasında kabul edilemez anti-demokratik bir tedbir" olarak nitelendirerek, "İsrail, radikal rejime karşı mücadelede ön saflarda yer alan tek devlettir ve Fransa, tüm Batı dünyasıyla birlikte, bize karşı değil, bizimle birlikte durmalıdır" dedi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail'in konuyu Fransız mahkemelerine taşıyacağı ve Macron'un yasadışı ayrımcılık yaptığının iddia edileceği aktarıldı.

İsrailli şirketlere yasak getirilmişti

Fransa'nın başkenti Paris'te 4-7 Kasım'da düzenlenecek olan uluslararası askeri denizcilik fuarı Euronaval Savunma Fuarı'nda İsrailli şirketlerin stant açması yasaklanmış, İsrailli şirketlerin fuarda yalnızca delegasyon düzeyinde temsil edilebileceği ifade edilmişti.

Euronaval Savunma Fuarı'nın organizatörleri, "Fransa hükümeti, İsrail delegasyonlarının fuara katılımını onayladı ancak İsrailli şirketlerin stant açmalarını veya ürün sergilemelerini yasakladı. Bu karar, 15 Ekim'de resmi olarak bildirilmiştir" demişti. - TEL AVİV