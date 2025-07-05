İsrail, Gazze için Katar'a Heyet Gönderiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

İsrail, Gazze için Katar'a Heyet Gönderiyor

05.07.2025 23:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Gazze'deki ateşkes müzakereleri için Doha'ya heyet gönderme hazırlığında.

İsrail yönetimi, Gazze'de ateşkes müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha'ya heyet gönderiyor.

İsrail basınına konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, İsrail'in yarın Katar'ın başkenti Doha'ya müzakere heyeti göndereceğini ifade etti. Heyetin bu gece ya da yarın yola çıkabileceği belirtildi.

Netanyahu kabineyi topluyor

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da ateşkes anlaşmasını ve Washington'a yapacağı ziyareti görüşmek üzere bu gece güvenlik kabinesini toplayacağı öğrenildi. Netanyahu'nun pazartesi günü Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor.

Trump, İsrail'in 60 günlük ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Temsilcilerim Gazze konusunda İsraillilerle uzun ve verimli bir toplantı yaptı. İsrail, 60 günlük ateşkesi kesinleştirmek için gerekli şartları kabul etti" ifadelerini kullanmıştı. Bu süre zarfında tüm taraflarla birlikte savaşın sona erdirilmesi için çalışacaklarını kaydeden Trump, "Barışın sağlanması için çok çaba harcayan Katar ve Mısır, bu nihai teklifi sunacak. Hamas, Orta Doğu'nun iyiliği için umarım bu anlaşmayı kabul eder. Çünkü aksi daha iyi olmayacak. Sadece daha kötü olacak" demişti.

Hamas "Ateşkese olumlu cevabımızı ilettik" demişti

Gazze'deki Hamas Hareketinden dün akşam yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de sunulan ateşkes teklifine ilişkin cevabın arabulucu ülkelere iletildiği bildirilmişti. Açıklamada, "Hamas Hareketi, arabulucuların Gazze'deki halkımıza yönelik saldırıların durdurulmasına ilişkin son teklifiyle ilgili olarak Filistinli grup iç istişare ve görüşmelerini tamamladı. Hamas Hareketi, arabuluculara olumlu yanıtını sundu ve bunun uygulanmasına yönelik mekanizma üzerinde derhal bir müzakere turuna girmeye tamamen hazır" ifadeleri kullanılmıştı.

Katar medyası, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını kabul ettiğini, ancak anlaşma üzerinde küçük değişiklikler talep ettiğini aktarmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, İsrail, Katar, Gazze, Dünya, Doha, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail, Gazze için Katar'a Heyet Gönderiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sarıyer’de iş insanlarına ait 30 milyon lira değerindeki cipler kundaklandı Sarıyer'de iş insanlarına ait 30 milyon lira değerindeki cipler kundaklandı
ABD’de sel felaketi Çok sayıda can kaybı var ABD'de sel felaketi! Çok sayıda can kaybı var
Mersin’de iş yerine silahlı saldırı 1 kişi hayatını kaybetti Mersin'de iş yerine silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
Yalova’da tarım işletmesinde yangın 2 itfaiyeci yaralandı Yalova'da tarım işletmesinde yangın! 2 itfaiyeci yaralandı
ABD’de sel felaketi 24 kişi öldü, 20 çocuk kayıp ABD'de sel felaketi! 24 kişi öldü, 20 çocuk kayıp
Trump, ABD tarihinin en büyük vergi indirimi tasarısını imzaladı Trump, ABD tarihinin en büyük vergi indirimi tasarısını imzaladı
İsrail kabinesinde kavga Netanyahu bağırdı, genelkurmay başkanı resti çekti İsrail kabinesinde kavga! Netanyahu bağırdı, genelkurmay başkanı resti çekti
Baklava kutusundaki rüşvet görüntülerine Özgür Özel’den ilk tepki Hemen talimat verdi Baklava kutusundaki rüşvet görüntülerine Özgür Özel'den ilk tepki! Hemen talimat verdi
CHP’li belediyelere yeni operasyon Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında CHP'li belediyelere yeni operasyon! Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında
Reytinglere yenilen ’’Çift Kişilik Oda’’ 8. bölümde final yapıyor Reytinglere yenilen ''Çift Kişilik Oda'' 8. bölümde final yapıyor
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı

22:41
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı
22:20
Tartıştıkları kadınları, motor kaskıyla darbetti
Tartıştıkları kadınları, motor kaskıyla darbetti
21:12
3 şehrimizde orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
3 şehrimizde orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
18:26
Ömer Çelik’ten Özel’in sözlerine sert yanıt: Demokratik alanı tehdit eden sözleri yok hükmündedir
Ömer Çelik'ten Özel'in sözlerine sert yanıt: Demokratik alanı tehdit eden sözleri yok hükmündedir
11:41
Brad Pitt’in Angelina Jolie ile boşanmasının ardından ’en büyük pişmanlığı’ ortaya çıktı
Brad Pitt'in Angelina Jolie ile boşanmasının ardından 'en büyük pişmanlığı' ortaya çıktı
11:40
Ödemiş Belediye Başkanı 2 gün arayla aynı bölgede video çekti: Yanacak yer kalmadı
Ödemiş Belediye Başkanı 2 gün arayla aynı bölgede video çekti: Yanacak yer kalmadı
10:29
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın gözaltına alındığı anlar
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın gözaltına alındığı anlar
09:56
Yaprak Dökümü’nün efsane köşkü ofise dönüştürüldü
Yaprak Dökümü'nün efsane köşkü ofise dönüştürüldü
09:44
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı Türkiye’yi düşman ilan etti
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı! Türkiye'yi düşman ilan etti
09:34
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı
09:20
Kıvanç Tatlıtuğ, ’Olasılıksız’ dizisiyle ekranlara dönüyor
Kıvanç Tatlıtuğ, 'Olasılıksız' dizisiyle ekranlara dönüyor
08:59
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltında
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltında
08:48
Bade İşçil tatile toplu taşıma ile gitti
Bade İşçil tatile toplu taşıma ile gitti
08:43
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı
08:19
Reytinglere yenilen ’’Çift Kişilik Oda’’ 8. bölümde final yapıyor
Reytinglere yenilen ''Çift Kişilik Oda'' 8. bölümde final yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2025 23:39:14. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail, Gazze için Katar'a Heyet Gönderiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.