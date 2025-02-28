İsrail-Hamas Görüşmeleri Kahire'de Devam Ediyor

Politika

İsrailli bir yetkili, Hamas ile ateşkesin ikinci aşamasına yönelik görüşmeler için Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan müzakere ekibinin bu gece dönmesinin beklendiğini belirterek, "Görüşmeler yarın da devam edecek" dedi.

İsrail ve Hamas arasında ateşkesin ikinci aşamasına dair görüşmeler Mısır'ın başkenti Kahire'de sürüyor. İsrail medyasına açıklama yapan bir yetkili, İsrail müzakere ekibinin bu gece Kahire'den dönmesinin beklendiğini söyledi. İsrailli yetkili açıklamasında, "Görüşmeler yarın da devam edecek" ifadelerini kullandı.

İsrail, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının uzatılmasını masaya getirmişti

İki Mısırlı güvenlik kaynağı bugün erken saatlerde Kahire'deki İsrail heyetinin ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının 42 gün daha uzatılmasını müzakere masasına getirmeyi düşündüğünü açıklamıştı. Kaynaklar, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının uzatılmasına karşı çıktığını aktarmış, "Savaşın sona ermesi ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin tamamen geri çekilmesi için net bir tarih belirlenmezse tüm esirlerin serbest bırakılması beklenemez" ifadesini kullanmıştı. - TEL AVİV