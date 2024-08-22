İsrail Heyeti, Gazze Şeridi'nde Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması İçin Doha'ya Geldi

Politika

İsrail heyeti, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 321 gündür devam ederken, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takasına ilişkin diplomatik çabalar sürüyor. İsrail heyeti, ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. İsrail heyetine MOSSAD Başkanı David Barnea, ABD heyetine ise CIA Başkanı Bill Burns liderlik ediyor. Hamas'ın söz konusu müzakerelere katılıp katılmayacağı henüz bilinmiyor.

Öte yandan Katar'da en son 15 Ağustos'ta ateşkes ve esir takası için yapılan ve 2 gün süren müzakerelere Hamas katılmamıştı. - DOHA