İsrail Hükümetinde Ateşkes Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İsrail Hükümetinde Ateşkes Krizi

İsrail Hükümetinde Ateşkes Krizi

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, ateşkes nedeniyle hükümetten istifa etti.

19.01.2025 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in partisi Otzma Yehudit, Bakan Ben Gvir ile 2 bakanın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması nedeniyle hükümetten istifa ettiğini açıkladı.

İsrail hükümetinde ateşkes depremi yaşandı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması nedeniyle hükümetten istifa ettiğini açıkladı. Ben Gvir'in partisi Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) tarafından yapılan açıklamada, ulusal güvenlik bakanının yanı sıra 2 bakanın daha Netanyahu'nun kabinesinden ayrıldığı aktarıldı.

"Saldırılar devam ederse hükümete yeniden katılmayı teklif ederim"

Ben Gvir, Perşembe günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını onaylaması halinde koalisyondan ayrılacağını açıklamıştı. Ben Gvir, anlaşma ile serbest bırakılacak olan Filistinli mahkumların serbest bırakılmasının İsrail için bir tehdit olduğunu öne sürmüştü. Hükümetin ateşkesin ardından saldırılarına devam etmesi halinde ise partisinin hükümete yeniden katılmayı teklif edeceğini ifade etmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail Hükümetinde Ateşkes Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:13 Gazze’de ateşkes başladı Gazze'de ateşkes başladı
11:16 Ateşkes karşıtı aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir istifa etti Ateşkes karşıtı aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir istifa etti
11:04 Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı
10:55 Gazze’ye yoğun bombardıman: 24 kişi hayatını kaybetti Gazze'ye yoğun bombardıman: 24 kişi hayatını kaybetti
09:16 Menzil Cemaati’ndeki kavga sokağa taştı: Ümmetin malını miras yaptınız Menzil Cemaati'ndeki kavga sokağa taştı: Ümmetin malını miras yaptınız
10:16 THY’nin Şam’a ilk seferi için tarih belli oldu THY'nin Şam'a ilk seferi için tarih belli oldu
10:16 Gazze’de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu Gazze'de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu
10:00 Rıza Akpolat’ın yerine kim geçecek Özgür Özel’in desteklediği bir isim var Rıza Akpolat'ın yerine kim geçecek? Özgür Özel'in desteklediği bir isim var
09:55 Akaryakıt fiyatları yine zamlandı Akaryakıt fiyatları yine zamlandı
09:45 Deha dizisinde sürpriz ayrılık Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor
09:42 Fatih Terim kolunda servet taşıyor Fatih Terim kolunda servet taşıyor
09:36 TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor
09:22 Avrupa’nın hasta adamına bir kötü haber de IMF’den Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den
09:22 Nuri Şahinli Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahinli Dortmund'a bir şok daha
09:18 Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 13:46:38. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail Hükümetinde Ateşkes Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.