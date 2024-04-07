İsrail\'in Gazze Şeridi\'ne yönelik saldırılarına tepkiler artıyor

Politika

İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet'in eski Başkanı Ami Ayalon, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa'da düzenlenen bir gösteride, " Gazze'deki askeri harekat sınırları zorluyor. Askerlerimiz birkaç hafta önce işgal edilen yerleri yeniden işgal etmeye zorlanıyor" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları başkent Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde de tepkilere neden oluyor. İsrail halkının hükümet aleyhinde gösterileri birçok şehirde devam ederken, Hayfa şehrinde düzenlenen gösteride İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet'in eski Başkanı Ami Ayalon konuşma yaptı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına değinen Ayalon, "Gazze'deki askeri harekat sınırları zorluyor. Askerlerimiz birkaç hafta önce işgal edilen yerleri yeniden işgal etmeye zorlanıyor. Askerler, öfke ve nefret dolu bir halkın polis gücü haline geliyorlar" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaşın ertesi gününü tartışmama kararını bir felaket olarak yorumlayan Ayalon, "Siyasi bir hedef olmadan savaş, kimsenin sonunu bilmediği sürekli bir savaşa dönüşür" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV