İsrail, İngiltere'nin Doğu Kudüs Konsolosluğunu yaptırımlara misilleme olarak kapatıyor
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, yaptırımlara karşılık İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunun kapatılacağını açıkladı. Bu karar, iki ülke arasındaki diplomatik gerilimi artıracak ve bölgedeki temsilciliklerin işleyişini etkileyecek.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, yaptırımlara misilleme olarak İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunun kapatılacağını duyurdu.
Kaynak: İHA
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