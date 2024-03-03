İsrail, Kahire'deki görüşmelere heyet göndermeyecek iddiası

Politika

İsrail medyasının üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberde, İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilecek esir takası ve ateşkes anlaşması görüşmelerine Tel Aviv yönetiminin heyet göndermeyeceği iddia edildi.

İsrail ile Hamas arasında ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda devam eden esir takası ve ateşkes anlaşması görüşmeleri devam ederken, Hamas heyeti bugün görüşmelerin gerçekleştirilmesinin beklendiği Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmişti. İsrail tarafının ise hayatta olan esirlerin tam listesinin verilmemesi durumunda Kahire'ye heyet göndermeyeceğine ilişkin iddialar ortaya atılmıştı. İsrail'in önde gelen medya kuruluşlarından biri olan The Times Of Israel'in üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Hamas'ın hayatta olan esirlerin listesini vermeyi reddettiği ve Tel Aviv yönetiminin Kahire'ye heyet göndermeyeceği iddia edildi. İsrail'in en eski gazetelerinden Haaretz ise, Hamas'ın cevabının Katar aracılığıyla İsrailli yetkililere iletildiğini belirtti. - TEL AVİV