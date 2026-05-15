İsrail-Lübnan Ateşkesi 45 Gün Uzatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail-Lübnan Ateşkesi 45 Gün Uzatıldı

15.05.2026 23:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, İsrail ve Lübnan'ın 45 gün süreyle ateşkesi uzattığını açıkladı; müzakereler Haziran'da sürecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan'ın; ABD Başkanı Donald Trump tarafından 16 Nisan'da ilan edilen ateşkesin 45 gün uzatılması konusunda anlaştığını duyurdu.

ABD'nin başkenti Washington DC'de İsrail-Lübnan arasında gerçekleştirilen doğrudan temaslara ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Piggott, dün ve bugün gerçekleştirilen İsrail-Lübnan görüşmelerinin "son derece verimli" geçtiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Piggott, "17 Nisan'da varılan ateşkes, daha fazla ilerleme sağlanabilmesi için 45 gün uzatılacaktır" dedi.

Piggott, müzakerelerin siyasi ayağının Haziran ayında yeniden başlatılacağını duyurdu. Piggott ayrıca, "Buna ek olarak, 29 Mayıs'ta Pentagon'da her iki ülkeden askeri heyetlerin iştiraki ile güvenlik alanındaki görüşmeler başlatılacak" dedi.

Tarafların müzakerelere 2 ve 3 Haziran'da devam edeceğini belirten Piggott, "Bu görüşmelerin iki ülke arasında kalıcı barışın, birbirlerinin egemenliği ile toprak bütünlüğünün tam olarak tanınmasının ve ortak sınır boyunca gerçek güvenliğin tesis edilmesinin önünü açmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Lübnan arasındaki 10 günlük ateşkesi 17 Nisan'da duyurmuş ve ateşkes daha sonra 17 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Ancak ateşkese rağmen İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar devam etmişti. Ateşkesin başlamasından bu yana sınır bölgesinde Hizbullah ile İsrail arasında neredeyse her gün karşılıklı ateş açıldığına ilişkin haberler gelmişti.

İsrail, son günlerde özellikle Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve topçu saldırılarını yoğunlaştırmış ve bu saldırıların Hizbullah savaşçıları ve altyapısını hedef aldığını savunmuştu.

İsrail, gelecekteki Hizbullah saldırılarını engellemek amacıyla Lübnan'ın güneyinde bir tampon bölge oluşturmayı hedeflediğini açıklamıştı. Bu bölgelerde, İsrail tarafından Gazze'de uygulanan taktiklere benzer bir şekilde bazı köyler tamamen yerle bir edilmiş, bu adımlar İsrail'in savaş suçları ve kalıcı işgal planları yapmakla suçlanmasına neden olmuştu.

İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'taki saldırılarından iki gün sonra, 2 Mart'ta başlamıştı. İran'daki savaşa paralel bir şekilde Hizbullah, İsrail'e roket fırlatmış, İsrail ise buna geniş çaplı hava saldırıları ve Lübnan'ın güneyine yönelik kara harekatıyla karşılık vermişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre çatışmaların başlangıcından bu yana Lübnan'da en az 2 bin 951 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail-Lübnan Ateşkesi 45 Gün Uzatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

00:09
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
23:32
Süper Lig’e dönüş yolunda Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
Süper Lig'e dönüş yolunda! Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
23:06
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 05:02:58. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail-Lübnan Ateşkesi 45 Gün Uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.