İsrail-Lübnan Ateşkesi 45 Gün Uzatıldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan'ın; ABD Başkanı Donald Trump tarafından 16 Nisan'da ilan edilen ateşkesin 45 gün uzatılması konusunda anlaştığını duyurdu.

ABD'nin başkenti Washington DC'de İsrail-Lübnan arasında gerçekleştirilen doğrudan temaslara ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Piggott, dün ve bugün gerçekleştirilen İsrail-Lübnan görüşmelerinin "son derece verimli" geçtiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Piggott, "17 Nisan'da varılan ateşkes, daha fazla ilerleme sağlanabilmesi için 45 gün uzatılacaktır" dedi.

Piggott, müzakerelerin siyasi ayağının Haziran ayında yeniden başlatılacağını duyurdu. Piggott ayrıca, "Buna ek olarak, 29 Mayıs'ta Pentagon'da her iki ülkeden askeri heyetlerin iştiraki ile güvenlik alanındaki görüşmeler başlatılacak" dedi.

Tarafların müzakerelere 2 ve 3 Haziran'da devam edeceğini belirten Piggott, "Bu görüşmelerin iki ülke arasında kalıcı barışın, birbirlerinin egemenliği ile toprak bütünlüğünün tam olarak tanınmasının ve ortak sınır boyunca gerçek güvenliğin tesis edilmesinin önünü açmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Lübnan arasındaki 10 günlük ateşkesi 17 Nisan'da duyurmuş ve ateşkes daha sonra 17 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Ancak ateşkese rağmen İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar devam etmişti. Ateşkesin başlamasından bu yana sınır bölgesinde Hizbullah ile İsrail arasında neredeyse her gün karşılıklı ateş açıldığına ilişkin haberler gelmişti.

İsrail, son günlerde özellikle Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve topçu saldırılarını yoğunlaştırmış ve bu saldırıların Hizbullah savaşçıları ve altyapısını hedef aldığını savunmuştu.

İsrail, gelecekteki Hizbullah saldırılarını engellemek amacıyla Lübnan'ın güneyinde bir tampon bölge oluşturmayı hedeflediğini açıklamıştı. Bu bölgelerde, İsrail tarafından Gazze'de uygulanan taktiklere benzer bir şekilde bazı köyler tamamen yerle bir edilmiş, bu adımlar İsrail'in savaş suçları ve kalıcı işgal planları yapmakla suçlanmasına neden olmuştu.

İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'taki saldırılarından iki gün sonra, 2 Mart'ta başlamıştı. İran'daki savaşa paralel bir şekilde Hizbullah, İsrail'e roket fırlatmış, İsrail ise buna geniş çaplı hava saldırıları ve Lübnan'ın güneyine yönelik kara harekatıyla karşılık vermişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre çatışmaların başlangıcından bu yana Lübnan'da en az 2 bin 951 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor. - WASHINGTON