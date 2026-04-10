İsrail-Lübnan Müzakereleri Washington'da

ABD'li bir yetkili, İsrail ile Lübnan arasında gerçekleştirilmesi beklenen müzakerelerdeki ilk temaslara ilişkin bir açıklama yaptı. İsrail basınına konuşan yetkili, tarafların gelecek hafta Salı günü ABD'nin başkenti Washington DC'deki ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geleceğini söyledi. Yetkili, ABD Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Mike Needham'in konuya ilişkin Lübnan'ın ABD Büyükelçisi Nada Hamadeh Moawad, İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter ve ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Michel Issa ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini aktardı. Yetkili ayrıca daha önce basında yer alan iddiaları doğrulayarak, söz konusu kişilerin görüşmelerde Lübnan, İsrail ve ABD taraflarını temsil edeceğini kaydetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden henüz görüşmeye ilişkin bir açıklama yapılmadı. Netanyahu, dün yaptığı açıklamada İsrail'in, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve iki ülke arasında kapsamlı bir barış anlaşmasına varılması amacıyla Lübnan ile müzakerelere "en kısa sürede" başlanmasına yönelik talimat verdiğini bildirmişti. İsrailli yetkililer, temaslar öncesinde Lübnan'da Hizbullah ile bir ateşkesin kararlaştırılmayacağını bildirmişti. - WASHINGTON