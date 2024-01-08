 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail Muhalefet Lideri Yair Lapid, Netanyahu'yu Eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail Muhalefet Lideri Yair Lapid, Netanyahu'yu Eleştirdi

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Netanyahu'yu hedef alarak, hükümetin yönetme kapasitesi olmadığını ve Netanyahu'nun da uygun olmadığını söyledi. Lapid, Yesh Atid Partisi olarak hükümet değişikliğini desteklediklerini ve üç bakanlarının ulusal birlik hükümetine katıldıklarını belirtti.

İsrail Muhalefet Lideri Yair Lapid, Netanyahu\'yu Eleştirdi
08.01.2024 - 18:49,
Abone Ol

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef alarak, "Hükümet ülkeyi yönetecek kapasitede değil ve Netanyahu da ülkeyi yönetmeye uygun değil" dedi.

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, bir kez daha İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef aldı. Lapid, Benny Gantz, Gadi Eizenkot ve Gideon Saar'a hükümetten ayrılmaları çağrısında bulunarak, "Hükümet ülkeyi yönetecek kapasitede değil ve Netanyahu da ülkeyi yönetmeye uygun değil" dedi.

Lideri olduğu Yesh Atid Partisi'nin seçimler yoluyla ya da alternatif bir hükümet kurarak hükümet değişikliğini desteklemeye hazır olduğunu aktaran Lapid, üç bakanının ülkenin iyiliğini düşünerek ulusal birlik hükümetine katıldıklarını belirtti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Benjamin Netanyahu, Yair Lapid, Hükümet, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail Muhalefet Lideri Yair Lapid, Netanyahu'yu Eleştirdi - Son Dakika


18:01
Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı' iddiasına yanıt Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:40
Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38
Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak
17:06
Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00
Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:51
Rüyasında evinin altında gömü olduğunu gören adam, kazdığı kuyuda hayatını kaybetti Rüyasında evinin altında gömü olduğunu gören adam, kazdığı kuyuda hayatını kaybetti
16:26
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:57
İYİ Parti'den, CHP'nin miting çağrısına yanıt: Katılmayacağız İYİ Parti'den, CHP'nin miting çağrısına yanıt: Katılmayacağız

Son Dakika
18:01 Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:40 Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38 Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak
17:06 Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00 Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:51 Rüyasında evinin altında gömü olduğunu gören adam, kazdığı kuyuda hayatını kaybetti
16:26 Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:57 İYİ Parti'den, CHP'nin miting çağrısına yanıt: Katılmayacağız
15:48 Tokyo'da 227 kilo ağırlığındaki mavi yüzgeçli ton balığı 800.000 dolara satıldı
15:47 Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 19:16:17. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail Muhalefet Lideri Yair Lapid, Netanyahu'yu Eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement