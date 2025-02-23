İsrail, Mülteci Kamplarına Bir Yıl Daha Kalma Talimatı Verdi

Politika

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz orduya, Filistinli sivil halkın askeri müdahaleler sonucu terk etmek zorunda kaldığı Cenin, Tulkarem ve Nur Shams mülteci kamplarında bir yıl daha kalmaları ve sakinlerin geri dönmesine izin verilmemesi yönünde talimat verdiğini açıkladı.

İsrail, Batı Şeria'da saldırılarına devam ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde İsrail askerleri Filistinlilerin yaşadığı mülteci kamplarına baskın düzenlerken, İsrail tanklarının Cenin'e girmek üzere yola çıktığını belirtiliyor. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz yaptığı açıklamada, orduya, Filistinli sivil halkın askeri müdahaleler sonucu terk etmek zorunda kaldığı Cenin, Tulkarem ve Nur Shams mülteci kamplarında bir yıl daha kalmaları ve sakinlerin geri dönmesine izin verilmemesi yönünde talimat verdiğini söyledi. Katz, "Cenin, Tulkarem ve Nur Shams mülteci kamplarından şu ana kadar 40 bin Filistinli tahliye edildi ve kamplar sakinlerinden boşaltıldı. Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) kamplardaki faaliyetleri de durduruldu" dedi.

Bölgeyi "terör unsurlarından temizlediklerini" savunan Katz, "Geçmişte yaşanan gerçekliğe geri dönmeyeceğiz. Doğuda bir terör cephesi kurmak amacıyla İran şer ekseni tarafından inşa edilen, silahlandırılan, finanse edilen ve desteklenen aşırı İslam'ın taburlarını ve terör altyapısını dağıtmak için mülteci kamplarını ve diğer merkezleri temizlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İsrailli yerleşimcilerden oluşan kalabalık bir grup ise Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. - TEL AVİV