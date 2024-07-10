İsrail müzakere heyeti ateşkes görüşmeleri için Doha'ya geldi

Politika

İsrail müzakere heyeti Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

Mısır basını Gazze'de ateşkes ilan edilmesine yönelik müzakerelerin Katar'ın başkenti Doha'da yeniden başlayacağını dün duyurmuştu. İsrail müzakere heyeti bugün Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. MOSSAD Başkanı David Barnea, Shin Bet Başkanı Ronen Bar ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) kilit ismi Tümgeneral Nitzan Alon öncülüğünedeki İsrail heyetinin bugün ABD, Mısır ve Katarlı yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Mısır basını, Mısırlı heyetin "mümkün olan en kısa sürede ateşkes anlaşmasına varmak için Hamas ile İsrail arasındaki görüş ayrılıklarını giderme misyonuyla" bugün Doha'ya gideceğini açıklamıştı. Kaynak, "Birçok noktada anlaşma var" diyerek müzakerelerin yarın ise Kahire'de devam edeceğini aktarmıştı.

İsrail ile Hamas arasında 9 aydır devam eden çatışmalarda saldırıların sona ermesi için Mısır ve Katar arabuluculuk yürütüyor. - DOHA