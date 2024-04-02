İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'a (WCK) bağlı 7 çalışanın hayatını kaybetmesinin ardından soruşturma talimatı verdi.
İsrail'in düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'a (WCK) bağlı 7 çalışanın hayatını kaybetmesine yönelik tepkiler sürerken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, saldırının soruşturulması talimatını verdi. Gallant, yaptığı açıklamada, "İsrail, ortak ülkeler ve kuruluşlarla birlikte çalışmaya ve yardım dağıtımını kolaylaştırmaya kararlıdır. WCK'nın 7 çalışanının ölümüne neden olan olay trajiktir ve derinlemesine soruşturulacaktır. Savunma kurumlarına harekete geçmeleri yönünde talimatı verdim" dedi.
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, WCK kurucusu Andres'i aradı
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, WCK kurucusu Jose Andres'i arayarak, WCK personeline düzenlenen saldırı nedeniyle taziyelerini ve özürlerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Herzog'un Andres'i İsrail'in olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütmeye kararlı olduğunu ilettiğini belirterek, Herzog'un İsrail'in Gazze halkına insani yardım ulaştırma ve bunları geliştirme konusundaki kararlılığını teyit ettiği belirtildi.
Açıklamada, ayrıca Herzog'un Andres ile WCK'ya İsraillilerin ve Filistinlilerin refahına ve insanlık değerlerine olan bağlılıkları için teşekkür ettiği aktarıldı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah'a gerçekleştirdiği saldırıda WCK çalışanı 7 kişi hayatını kaybetmişti. - TEL AVİV
Son Dakika › Politika › İsrail Savunma Bakanı, World Central Kitchen'a yapılan saldırının soruşturulmasını talimat verdi - Son Dakika
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanlarını öldürmesine ilişkin 'kapsamlı ve şeffaf bir bağımsız soruşturma' talep etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçim sonuçlarıyla ilgili olarak hiç kimsenin sorumluluktan kaçamayacağını belirtti. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında yapılan değerlendirmelerde, oy kaybının nedenleri analiz edilecek ve hatalar üzerine gidileceği vurgulandı. Erdoğan, millete karşı olumsuz tutum sergileyenlerin hesap verme sorumluluğundan kaçamayacağını ifade etti.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, seçim sonuçlarına itirazlara ilişkin yaptığı paylaşımda, milli iradenin şeffaf bir şekilde sandıklara tahakkuku için bazı ilçelerde itirazlarını gerçekleştirdiklerini belirtti. İtirazların yeniden değerlendirilmesinin ardından sonuçların kesinlik kazanacağını ifade etti.
İsrail işgali altındaki Kudüs'te binlerce kişi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini protesto ederek erken seçim çağrısıyla düzenlenen protestoya 3. gününde devam ediyor. Göstericiler, hükümeti savaşı kışkırtmakla suçlayarak istifa ve Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılmasını talep ediyor.
MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Aşkale'de sükunet ve huzurun devam edeceğini belirtti. Yurdagül, kötü niyetli kişilere seslenerek birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.
31 Mart'taki yerel seçim sonrası ilk kez toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'na (MYK) başkanlık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarını değerlendirdi. Oy oranlarının gerilediğine dikkat çeken Erdoğan'ın, bunun temel sebebinin ise 10 ay önce AK Parti'ye oy veren seçmenlerin bu sefer sandığa gitmemesi olduğuna işaret ettiği öğrenildi. Erdoğan, ''Ya hatalarımızı görerek kendimizi toparlarız ya da güneşi gören buz misali erimeye devam ederiz.'' ifadelerini kullandı.
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