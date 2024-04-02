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İsrail Savunma Bakanı, World Central Kitchen'a yapılan saldırının soruşturulmasını talimat verdi - Son Dakika
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Politika

İsrail Savunma Bakanı, World Central Kitchen'a yapılan saldırının soruşturulmasını talimat verdi

İsrail Savunma Bakanı, World Central Kitchen\'a yapılan saldırının soruşturulmasını talimat verdi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'a (WCK) bağlı 7 çalışanın hayatını kaybettiği saldırının soruşturulması talimatını verdi. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da WCK kurucusu Jose Andres'i arayarak taziyelerini iletti ve olayın kapsamlı bir soruşturma ile ele alınacağını belirtti.

02.04.2024 23:16  Güncelleme: 23:17
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'a (WCK) bağlı 7 çalışanın hayatını kaybetmesinin ardından soruşturma talimatı verdi.

İsrail'in düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'a (WCK) bağlı 7 çalışanın hayatını kaybetmesine yönelik tepkiler sürerken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, saldırının soruşturulması talimatını verdi. Gallant, yaptığı açıklamada, "İsrail, ortak ülkeler ve kuruluşlarla birlikte çalışmaya ve yardım dağıtımını kolaylaştırmaya kararlıdır. WCK'nın 7 çalışanının ölümüne neden olan olay trajiktir ve derinlemesine soruşturulacaktır. Savunma kurumlarına harekete geçmeleri yönünde talimatı verdim" dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, WCK kurucusu Andres'i aradı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, WCK kurucusu Jose Andres'i arayarak, WCK personeline düzenlenen saldırı nedeniyle taziyelerini ve özürlerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Herzog'un Andres'i İsrail'in olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütmeye kararlı olduğunu ilettiğini belirterek, Herzog'un İsrail'in Gazze halkına insani yardım ulaştırma ve bunları geliştirme konusundaki kararlılığını teyit ettiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca Herzog'un Andres ile WCK'ya İsraillilerin ve Filistinlilerin refahına ve insanlık değerlerine olan bağlılıkları için teşekkür ettiği aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah'a gerçekleştirdiği saldırıda WCK çalışanı 7 kişi hayatını kaybetmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İsrail Savunma Bakanı, World Central Kitchen'a yapılan saldırının soruşturulmasını talimat verdi - Son Dakika

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