İsrail ve ABD\'nin ucuz kahramanlık hikayesi

Sahada sıcak çatışmalar devam ederken sosyal medyada da yoğun bir propaganda mücadelesi yürütülüyor. ABD ve İsrail'e yakın bazı hesaplar tarafından paylaşılan ve İran rejimi yetkililerinin şehir içinde insansız hava araçlarından saklanmak için kadın kıyafetleri giydiğini gösterdiği iddia edilen görseller dikkat çekti.

GERÇEK ÇOK BAŞKA ÇIKTI

Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan bu görüntülerin ise yapay zeka teknolojisi kullanılarak üretildiği belirtildi. Uzmanlar, çatışma dönemlerinde sosyal medyada dolaşıma sokulan bu tür içeriklerin kamuoyunda algı oluşturmayı hedefleyen propaganda araçları olarak kullanılabildiğine dikkat çekiyor.

DİKKATLİ OLMAKTA FAYDA VAR

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan görsellerin gerçek olmadığı anlaşılırken, bilgi kirliliğine karşı kullanıcıların paylaşılan içeriklere temkinli yaklaşması gerektiği vurgulanıyor.