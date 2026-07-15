İsrail ve Lübnan Görüşmelerinde İlerleme

İsrail- Lübnan arasındaki görüşmelerin altıncı turu kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen temaslar sona ererken, ABD'li bir yetkili, İsrail ordusunun Lübnan'ın güney kesimlerinde işgal ettiği bazı bölgelerden çekilmesini öngören planın uygulanmasında ilerleme sağlandığını açıkladı.

İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda dün İtalya'nın başkenti Roma'da başlayan görüşmeler sona erdi. ABD'li bir yetkili görüşmelere ilişkin açıklamasında, tarafların İsrail ordusunun Lübnan'ın güney kesimlerinde işgal ettiği bazı bölgelerden birkaç gün içinde çekilmeye başlamasını öngören planın uygulanması konusunda ilerleme kaydettiğini söyledi.

Taraflar arasındaki görüşmelerin altıncı turu olan temasları "yapıcı ve olumlu" olarak nitelendiren ABD'li yetkili, "Pilot bölge sürecinin yapısı ve temel esasları üzerinde mutabakata vardık" ifadelerini kullandı. Yetkili, söz konusu unsurların gelecek günlerde nihai hale getirilerek uygulamaya konulmasının beklendiğini işaret etti.

ABD'li yetkili, bundan sonraki aşamada taraflar arasındaki çerçeve anlaşmanın uygulanması ve "İsrail ile Lübnan arasında kapsamlı bir anlaşmaya varılması" amacıyla görüşmelerin teknik bir aşamaya geçeceğini belirtti.

"İki pilot bölge, diğer bölgelere yönelik uygulamalara temel oluşturacak"

İsrail basınında yer alan haberlerde ise İsrailli bir yetkilinin taraflar arasındaki temasları "olumlu" olarak nitelendirdiği kaydedildi. Yetkili, görüşmelerin İsrail ve Lübnan yönetimlerinin Hizbullah'ın silahsızlandırılması gerektiği konusunda mutabık olduğunu gösterdiğini savundu.

Yetkili ayrıca, taraflar arasında 26 Haziran'da imzalanan çerçeve anlaşma kapsamında üzerinde mutabakata varılan iki pilot bölgenin, ilk programın başarıyla uygulanmasının ardından diğer bölgelere yönelik uygulamalara temel oluşturacağını belirtti. Times of Israel gazetesinin haberine göre yetkili, "Pilot bölgeler, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin mutabakata varılan şartları uygulaması ve üçüncü bir tarafın doğrulaması yoluyla Lübnan egemenliğinin etkin şekilde tesis edilmesini test edecek" dedi.

Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Birleşmiş Milletler Ateşkes Denetim Örgütü'nün (UNTSO) görüşmelerde ele alınmadığı ve herhangi bir doğrulama mekanizmasının parçası olmayacağı ifade edildi.

ABD-İsrail-Lübnan arasında üçlü çerçeve anlaşma imzalanmıştı

ABD, İsrail ve Lübnanlı yetkililer, 26 Haziran tarihinde ABD'nin başkenti Washington DC'de bir araya gelmişti. Görüşme sonucunda taraflar, İsrail ordusunun Lübnan'daki işgal ettiği bölgelerden kademeli olarak geri çekilmesine yönelik üçlü çerçeve anlaşma imzalamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ile Lübnan'ın, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve bölgede kontrolün Lübnan ordusuna devredilmesini öngören bir pilot proje üzerinde anlaşmaya vardığını söylemişti.

Netanyahu, Beyrut ve Tel Aviv yönetimlerinin, İsrail ordusunun önerdiği iki bölge üzerinde mutabakata vardığını kaydetmişti. Bu bölgelerden birinin Lübnan'ın güneyindeki sözde "Sarı Hat" olarak adlandırılan ve sınırın yaklaşık 10 kilometre kuzeyinden başlayarak Litani Nehri'nin güneyine kadar uzanan askeri bölgenin dışında yer aldığı ifade edilmişti. Diğer bölgenin ise Litani Nehri'nin kuzeyinde bulunduğu aktarılmıştı.

Taraflar arasındaki görüşmelerde Lübnan, İsrail ordusunun Lübnan'da işgal ettiği bölgelerden daha hızlı çekilmesini talep ederken, İsrail ise Hizbullah'ın silahsızlandırılması talebinde bulunuyor. - ROMA