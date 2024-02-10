İstanbul Adalet Sarayı\'na yapılan saldırıda 54 şüpheli tutuklandı

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Adalet Sarayı'na terör örgütü üyeleri tarafından yapılan saldırı girişimiyle ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında toplam tutuklanan şüpheli sayısının 54 olduğunu açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, 6 Şubat 2024 tarihinde İstanbul Adalet Sarayı'na yönelik terör örgütü üyeleri tarafından gerçekleştirilen saldırı girişimiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler hakkında açıklamada bulundu.

Tunç, yaptığı açıklamada 96 şüphelinin gözaltına alındığını belirterek, "14'ü anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve nitelikli kasten öldürme, 33'ü silahlı terör örgütüne üye olma,1'i örgüte yardım etme suçlarından, 48 şüpheli tutuklanmıştır. 48 Şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir" dedi.

"Soruşturmalar kapsamında toplam tutuklanan şüpheli sayısı 54 olmuştur"

Paylaşımında, saldırı sonrasında sosyal medya hesaplarından provakatif paylaşım yaptığı tespit edilen 6 şüpheliden 5'inin tutuklandığını belirten Tunç, "Örgüt üyesi Pınar Birkoç'un eylem esnasında 13. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmada yargılaması bulunan kardeşinin de eylem ile irtibatlı olduğu değerlendirilerek, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan tutuklanmasına karar verilmiştir. Soruşturmalar kapsamında toplam tutuklanan şüpheli sayısı 54olmuştur. Ülkemizin ve milletimizin huzurunu bozmak isteyen tüm terör örgütleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA