İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Eskişehir\'de Büyükşehir Belediye Meclisi\'ne katıldı

Politika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eskişehir ziyareti kapsamında Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısına katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, birtakım ziyaretler için Eskişehir'e geldi. Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden İmamoğlu, ilçe belediye başkanlarının olduğu Büyükşehir Meclisi'nde konuştu. İmamoğlu, "Bütün yerel yönetici arkadaşlarım 'Ben zaten görevimi yapıyorum' demeyip daha yüksek seviyede, bu daha büyük fedakarlık. Yani görevimizi yaparken bir seferberlik hissetmelisiniz. Hatta her gününüzde 'ben bu iktidar yolculuğunda gereğini yaptım mı yapmadım mı? Bir eksiğim, açığım varsa bir gün sonra bunu nasıl kapatabilirim? Daha fazla nasıl emek harcayabilirim ki bu sürecin hakkını verebilirim' düşüncesiyle hareket etmesi gerekiyor. Hep beraber bunu yapabilirsek başaracağımıza inanıyorum" dedi.

İmamoğlu, kentteki diğer programlara katılmak üzere Eskişehir Büyükşehir Belediye Binası'ndan ayrıldı. - ESKİŞEHİR