İBB Başkanı İmamoğlu, lüks araçlarla oluşturulan konvoyuyla gittiği restoranın şefi tarafından kapıda karşılandı. Kendisini karşılayanlarla tek tek selamlaşan İmamoğlu daha sonra restorana doğru yöneldi.
Sosyal medyada kısa sürede gündem olan video için çoğu kullanıcı İmamoğlu'nun yemek yemek için araç konvoyunu kullanmasına tepki gösterdi.
Yapılan yorumlarda bazıları şöyle:
Öte yandan konvoyda İmamoğlu'nun kapısını açacak olan kişinin kapısının başka bir kişi tarafından açılması dikkat çekti.
Son Dakika › Politika › Ekrem İmamoğlu yemek yemeye araç konvoyuyla gitti! Kapı açma ayrıntısı dikkatlerden kaçmadı - Son Dakika