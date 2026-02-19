İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir? - Son Dakika
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?
19.02.2026 18:16
Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığına atanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez atandı. Atama kararı sonrası "Fatih Dönmez kimdir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kaç yaşında, nereli?" soruları arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığına atanmasının ardından yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını belirlemek ve bazı görevlerde değişiklik yapılması kararlarını bugünkü toplantısında sonuçlandırdı. Buna göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

FATİH DÖNMEZ KİMDİR?

Fatih Dönmez, Türk yargı teşkilatında uzun yıllardır görev yapan ve özellikle büyükşehir adliyelerindeki kritik sorumluluklarıyla öne çıkan deneyimli bir hukukçudur. Savcılık ve başsavcıvekilliği görevleri boyunca yürüttüğü soruşturma ve koordinasyon süreçleriyle yargı bürokrasisinde tanınan isimler arasında yer almaktadır.

Hukuk eğitimini tamamladıktan sonra meslek hayatına Cumhuriyet Savcısı olarak başlayan Dönmez, kariyerinin ilk yıllarından itibaren farklı bölgelerde görev alarak saha tecrübesi kazandı. Zamanla büyükşehir adliyelerinde üstlendiği görevlerle yargı teşkilatı içinde önemli sorumluluklar üstlendi.

Kariyerinin ilk dönemlerinde Erdek ve Silvan'da Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Fatih Dönmez, bu süreçte adli soruşturmalarda aktif rol aldı. Anadolu'nun farklı bölgelerinde görev yapması, kendisine geniş bir uygulama ve yönetim deneyimi kazandırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?

İSTANBUL DÖNEMİ

2016 yılında İstanbul Cumhuriyet Savcılığına atanmasıyla birlikte Dönmez'in kariyerinde yeni bir dönem başladı. Metropol adliyelerinde yürütülen kapsamlı dosyalar ve yoğun iş yükü, mesleki birikimini daha da ileri taşıdı.

2021-2024 yılları arasında Bakırköy ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği görevlerini üstlenen Dönmez, bu dönemde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu ile Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosundan sorumlu isim oldu.

Dönmez, 2025 yılı itibarıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı görevini yürütüyordu.

Son Dakika Politika İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ökkeş Kalem ökkeş Kalem:
    2016 dan öncesinde bahsedseydin son dakika nerede okumuş hangi okul ilk görev yeri tarihi 1 0 Yanıtla
  • Necati Sarıdağ Necati Sarıdağ:
    İnşallah hukuka güveni yerden kaldırır. Hepimizin hukuka ihtiyacı var. Bir gunherkese gerejecek 1 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
