İstanbul'da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası Savunma Sanayii fuarının 17'ncisini düzenliyoruz. Bugün burada kendi gök kubbesinde kendi kanatlarıyla yükselen bir ülkenin hikayesini görüyoruz" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › İstanbul'da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Uluslararası Savunma Sanayii fuarının... - Son Dakika
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