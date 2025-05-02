İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumuna katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün itibarıyla Yeşilay 81 ilimizdeki 120 şubesi, 105 danışmanlık merkezi, 145 bin gönüllüsü ve rehabilitasyon merkezleri ile ülkemizin dört bir yanında faaliyet gösteriyor" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumuna katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bugün itibarıyla Yeşilay 81 ilimizdeki... - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?