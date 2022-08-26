İYİ Parti lideri Akşener'den "Kılıçdaroğlu aday olursa sandığa gitmem" diyen vatandaşa cevap: Yapmayın öyle

2023'te gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir seneden daha az vakit kalırken 6'lı masanın Cumhur İttifakı'nın adayı karşısına çıkaracağı isim merak ediliyor. Seçimlere aylar kala İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Türkiye genelinde yaptığı esnaf ziyaretlerini sıklaştırdı.

"KILIÇDAROĞLU ADAY OLURSA OY KULLANMAM"

Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de vatandaşlarla bir araya gelen Akşener'e bir esnaf, "Düzgün bir aday çıkmazsa biraz zor gibi. Kılıçdaroğlu'nu koyarsanız biraz zor bu iş. İlla Kılıçdaroğlu olursa gidip oy bile kullanmam. Ne diye görmediğim insana oy vereyim. Bugüne kadar bu iktidarı kim ayakta tuttu, biliyorsunuz yani. CHP'nin muhalefeti sıfır." dedi

"YAPMAYIN ÖYLE YAPMAYIN"

"Kılıçdaroğlu aday olursa gidip oy bile kullanmam" sözleri üzerine "Yapmayın, öyle yapmayın" diye yanıt veren Akşener, daha sonra vatandaşa "Kesin CHP'lisin. CHP'liler böyle yapıyor genel olarak" ifadelerini kullandı. Vatandaş ise "Değilim. Eskiden beri MHP'liydim, son iki seçimdir İYİ Parti'ye oy veriyorum ama ortak aday Kılıçdaroğlu çıkarsa hiç sandığa gitmem" dedi