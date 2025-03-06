İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Hızlanıyor - Son Dakika
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Politika

İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Hızlanıyor

Yarısı Bizden Kampanyası ile İstanbul'da riskli 15 bin yapı dönüşüm sürecinde, vatandaşlara destek sağlanıyor.

06.03.2025 00:17
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının İstanbul'da kentsel dönüşüm için başlattığı "Yarısı Bizden Kampanyası" ile riskli konutların dönüşümü hızla tamamlanıyor.

Bakanlığın "Yarısı Bizden Kampanyası" kapsamında İstanbul'da riskli 15 bin ev ve iş yerinin dönüşümü devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanyadan faydalanarak 4 katlı aile apartmanını yeniden inşa ettiren Bayrampaşalı ailenin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Ev sahibi Recep Moralı'nın "Yarısı Bizden kampanyası bize ilaç gibi geldi" sözlerini alıntılayan Bakan Kurum, "Kira ve hibe desteğimizden yararlanarak yuvalarını dönüştüren ailelerimizin şu mutluluğu her şeye değer." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum'un paylaşımında hak sahiplerinin görüşlerine de yer verildi.

Yarısı Bizden Desteği

İstanbul'da hayata geçirilen kampanya kapsamında vatandaşlar 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira taşınma desteği alarak riskli yapılarının dönüşümünü başlatıyor. İlk yıl faiz uygulanmayan kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor. Kampanyanın ikinci seçeneği olan alan bazlı site gibi büyük dönüşümlerde ise TOKİ ve Emlak Konut GYO inşaatı üstleniyor. 700 bin liralık hibeden faydalanan vatandaşlar bu tutarı bina maliyetinden düşürüyor. Geri kalan tutar ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşulları ile taksitlendiriliyor.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Politika, İstanbul, Finans, Çevre, Emlak, Yaşam, Son Dakika

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