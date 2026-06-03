İstanbul'da Mahkeme ve Hakim Sayısı Artıyor - Son Dakika
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İstanbul'da Mahkeme ve Hakim Sayısı Artıyor

İstanbul\'da Mahkeme ve Hakim Sayısı Artıyor
03.06.2026 21:55
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Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul'da hakim ve savcı sayısının artacağını, yeni daireler kurulacağını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da görev yapan hakim ve savcı sayısının artacağını belirterek, "6 tane istinafta daire var. İş dairesi. 2 tane iş dairesi daha kuruyoruz. Mahkeme sayısını arttırıyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul milletvekilleri ile Ankara Hakimevi'nde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. Gürlek, yargı hizmetlerinin dijitalleşmesinde önemli adımlar atıldığını belirterek, bazı davalarda e-duruşma uygulamasının kapsamının genişletildiğini söyledi. Bakan Gürlek, "E-duruşma biliyorsunuz şu an yaygın uygulanıyor. Bazı davaların kapsamını genişlettik. Özellikle bölge adliye mahkemesinde ve ön inceleme duruşmasında da artık avukatlarımız bürolarından, ofislerinden duruşmaya gitmeden e-duruşma yoluyla başvurabilecek. Buna ilişkin yasal düzenlemede yaptık" şeklinde konuştu.

Bakanı Gürlek, haziran ayı içerisinde yayınlanacak olan hakimler ve savcılar yaz kararnamesinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi bünyesinde iki tane daha iş dairesinin kurulacağını açıkladı. İstanbul'da görev yapan hakim ve savcı sayısının artacağına vurgu yapan Bakan Gürlek, "6 tane istinafta daire var. İş dairesi. 2 tane iş dairesi daha kuruyoruz. Mahkeme sayısını arttırıyoruz. Bu kararnamede özellikle İstanbul'a çok yoğunlaştık. Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki bütün daire sayılarını arttırıyoruz" dedi.

İstişare toplantılarının artık gelenekselleştiğini belirten Bakan Gürlek, milletvekilleri ile yapılan bölge toplantılarının verimli geçtiğini belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İstanbul'da Mahkeme ve Hakim Sayısı Artıyor - Son Dakika

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