İstanbul'da Polislere Saldırı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde meydana gelen saldırıda yaralanan iki polisin tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.
Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"İstanbul'da emniyet güçlerimize yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda yaralanan iki kahraman polisimizin tedavileri hastanemizde devam etmektedir. Kahramanlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum."
