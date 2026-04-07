İstanbul'da Polislere Saldırı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde meydana gelen saldırıda yaralanan iki polisin tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul'da emniyet güçlerimize yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda yaralanan iki kahraman polisimizin tedavileri hastanemizde devam etmektedir. Kahramanlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum."