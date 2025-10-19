İsveç: Barış için savaş moduna geçmeliyiz - Son Dakika
İsveç: Barış için savaş moduna geçmeliyiz

İsveç: Barış için savaş moduna geçmeliyiz
19.10.2025 12:58
İsveç Savunma Bakanı Jonson, Rusya'nın saldırganlığına karşı sert önlemler çağrısında bulundu.

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, Alman medya ağı Redaktionsnetzwerk Deutschland'a (RND) yaptığı açıklamada Rusya'yı Baltık Denizi'nde kasıtlı olarak hibrit saldırılar düzenlemekle suçladı.

Jonson, "Rusya'nın Ukrayna ve Batı'ya yönelik saldırganlığı bölgeyi hibrit savaşın ön cephesine dönüştürdü. Baltık Denizi'nde yaşananlar Rusya'nın savaşının bir parçası" dedi.

"ZİHNİYETTE BİR DEĞİŞİM ŞART"

İsveçli Bakan Jonson, "Avrupa genelinde, barışçıl bir yaşam için ortak bir arzuyla hareket ettiğimiz konusunda derin bir farkındalığa ihtiyacımız var. Zihniyette bir değişim şart. Barışı kararlılıkla savunmak ve korumak için savaş moduna geçmeliyiz" diye konuştu.

"RUSYA'YA MİSİLLEME YAPMALIYIZ"

Rusya'ya karşı daha sert önlemler alınması çağrısında bulunan Jonson, "Rusya, siyasi ve askeri riskler almaya ve karma operasyonlarını yoğunlaştırmaya hazır. Bu nedenle, karşılık vermeli ve misilleme yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İsveç: Barış için savaş moduna geçmeliyiz

SON DAKİKA: İsveç: Barış için savaş moduna geçmeliyiz - Son Dakika
