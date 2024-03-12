İsviçre, Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad'ı savaş suçlarından yargılayacak

İsviçre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad'ın 1982 yılında Hama'da komutanlık yaptığı dönemdeki eylemleri nedeniyle "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan" yargılanacağını açıkladı.
İsviçre Başsavcılığından yapılan açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad'ın Suriye'nin Hama kentinde 1982 yılında komutan olduğu dönemdeki faaliyetleri nedeniyle savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan yargılanacağı duyuruldu. Açıklamada, "Sanık, askeri birliklerin komutanı ve Hama'daki operasyonların komutanı sıfatıyla cinayet, işkence, kötü muamele ve yasa dışı gözaltı emri vermekle suçlanıyor" ifadeleri kullanıldı. 86 yaşındaki amca Esad'ın işlediği iddia edilen savaş suçları ve insanlığa karşı suçların, "silahlı çatışma ve Hama halkına yönelik yaygın ve sistematik saldırı çerçevesinde" gerçekleştiği belirtildi. İddianamede Hama'daki çatışmalarda çoğu sivil olmak üzere 3 bin ila 60 bin kişinin öldüğünün tahmin edildiği aktarıldı.
Şehirdeki ayaklanmayı bastırma şekliyle "Hama Kasabı" olarak bilinen Rıfat Esad, ayaklanmayı bastırmak için binlerce insanı öldürmekle suçlanan birliklere komuta ediyordu. Esad, Hama'daki ölümlerin sorumluluğunu reddetmişti.
İsviçre Başsavcılığı, Aralık 2013'te evrensel yargı yetkisi ve savaş suçlarında zaman aşımının uygulanamaması ilkesi çerçevesinde Rıfat Esad'a karşı savaş suçları soruşturması başlatmıştı. Polis, soruşturma başlatıldığında Esad'ın İsviçre topraklarında bulunduğunu tespit etmişti. Çok sayıda mağdur, cezai soruşturması kapsamında şikayette bulunmuştu.
Yıllarca sürgünde yaşadı
Öte yandan Rıfat Esad, dönemin devlet başkanı babası Hafız Esad'ı devirmeye çalışmakla suçlandıktan sonra 1980'lerin ortasından itibaren çoğunlukla Fransa'da olmak üzere sürgünde yaşadı. 30 yıldan fazla bir süre boyunca sürgünde olan Rıfat Esad, Fransa'da Suriye devlet fonlarını yasa dışı kullanmaktan suçlu bulunup 4 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra yeğeni Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın izniyle 2021'de Suriye'ye dönmüştü. - ZÜRİH
Son Dakika › Politika › İsviçre, Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad'ı savaş suçlarından yargılayacak - Son Dakika
İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü MLKP'ye üye oldukları ve propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Diğer 6 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü kazanın ardından annesi yazar Eylem Tok ile birlikte önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçan T.C. soruşturmasına ilişkin, 'ABD ile yazışmalarımızı gerçekleştirdik. İstenilen belgeleri tamamladık' dedi. Tunç, olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığı bilgisini de verdi. Bakan Tunç ayrıca CHP hakkında başlatılan para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma hakkında da açıklamalarda bulundu.
Mustafa Destici, CHP İstanbul İl Başkanlığındaki para sayma görüntülerinin İstanbul Belediyesi ile CHP arasındaki ilişkinin sonucu olduğunu iddia etti. Devletin ve milletin bir kuruşuna kim el sürerse o el kırılmalı diyen Destici, hukuk gereğinin yapılması gerektiğini vurguladı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tarihi Kayseri Kalesi yanındaki esnafları ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu. Bir vatandaş, Başkan Büyükkılıç'a sevgi gösterisinde bulundu.
Çorum polisi tarafından düzenlenen operasyonla, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, terör örgütü içerisinde çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahıstan ikisinin kırmızı bültenle arandığı belirlendi. Şüpheliler gözaltına alınarak adli işlemler başlatıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bolu'da partisinin belediye başkan adayı Mansur Şen ile birlikte esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, Bolu'da seçimlerin başa baş yarış içinde geçeceğini belirterek, hizmetler ve projeler üzerinden rekabetin olduğunu ifade etti. Akşener, Mansur Şen'in Bolu'ya iyi gelecek bir aday olduğunu söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?