İsviçre, Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad'ı savaş suçlarından yargılayacak

Politika

İsviçre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad'ın 1982 yılında Hama'da komutanlık yaptığı dönemdeki eylemleri nedeniyle "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan" yargılanacağını açıkladı.

İsviçre Başsavcılığından yapılan açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad'ın Suriye'nin Hama kentinde 1982 yılında komutan olduğu dönemdeki faaliyetleri nedeniyle savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan yargılanacağı duyuruldu. Açıklamada, "Sanık, askeri birliklerin komutanı ve Hama'daki operasyonların komutanı sıfatıyla cinayet, işkence, kötü muamele ve yasa dışı gözaltı emri vermekle suçlanıyor" ifadeleri kullanıldı. 86 yaşındaki amca Esad'ın işlediği iddia edilen savaş suçları ve insanlığa karşı suçların, "silahlı çatışma ve Hama halkına yönelik yaygın ve sistematik saldırı çerçevesinde" gerçekleştiği belirtildi. İddianamede Hama'daki çatışmalarda çoğu sivil olmak üzere 3 bin ila 60 bin kişinin öldüğünün tahmin edildiği aktarıldı.

Şehirdeki ayaklanmayı bastırma şekliyle "Hama Kasabı" olarak bilinen Rıfat Esad, ayaklanmayı bastırmak için binlerce insanı öldürmekle suçlanan birliklere komuta ediyordu. Esad, Hama'daki ölümlerin sorumluluğunu reddetmişti.

İsviçre Başsavcılığı, Aralık 2013'te evrensel yargı yetkisi ve savaş suçlarında zaman aşımının uygulanamaması ilkesi çerçevesinde Rıfat Esad'a karşı savaş suçları soruşturması başlatmıştı. Polis, soruşturma başlatıldığında Esad'ın İsviçre topraklarında bulunduğunu tespit etmişti. Çok sayıda mağdur, cezai soruşturması kapsamında şikayette bulunmuştu.

Yıllarca sürgünde yaşadı

Öte yandan Rıfat Esad, dönemin devlet başkanı babası Hafız Esad'ı devirmeye çalışmakla suçlandıktan sonra 1980'lerin ortasından itibaren çoğunlukla Fransa'da olmak üzere sürgünde yaşadı. 30 yıldan fazla bir süre boyunca sürgünde olan Rıfat Esad, Fransa'da Suriye devlet fonlarını yasa dışı kullanmaktan suçlu bulunup 4 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra yeğeni Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın izniyle 2021'de Suriye'ye dönmüştü. - ZÜRİH