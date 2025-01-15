İsviçre Savunma Bakanı İstifa Edecek

Politika

İsviçre Savunma Bakanı Viola Amherd, mart ayında istifa edeceğini duyurdu.

İsviçre Savunma Bakanı Viola Amherd, istifa edecek. İsviçre parlamentosu, Amherd'in mart ayı sonunda istifa edeceğini duyurarak, bahar oturumunda yerine yeni bir federal meclis üyesinin seçileceğini belirtti. Amherd, "Siyasette 30 yıldan fazla, yürütme görevinde 25 yıldan fazla bir süre geçirdikten sonra, bayrağı yeni birine devretmenin zamanı geldi" dedi. - ZÜRİH