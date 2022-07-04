İtalya Başbakanı Mario Draghi, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
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İtalya Başbakanı Mario Draghi, Türkiye'ye geliyor

04.07.2022 15:55
İtalya Başbakanı Mario Draghi, Türkiye'ye geliyor

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 5 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 5 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

5 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşecek ziyaret çerçevesinde, Türkiye-İtalya Üçüncü Hükümetlerarası Zirve Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve Başbakan Draghi'nin riyasetlerinde Ankara'da yapılacak.. İlgili Bakanların iştirakiyle tertiplenecek Zirve'de, Türkiye-İtalya ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, ikili işbirliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Temaslarda, Türkiye'nin stratejik ortağı ve NATO Müttefiki olan İtalya'yla, ikili ilişkilerin yanı sıra, Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

(Hülya Keklik - İHA)

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İtalya Başbakanı Mario Draghi, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

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