İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni'ye boyuyla alay eden gazeteciye tazminat cezası - Son Dakika
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Politika

İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni'ye boyuyla alay eden gazeteciye tazminat cezası

İtalya'nın Milano kentinde mahkeme, Başbakan Giorgia Meloni'nin boyuyla dalga geçen gazeteci Giulia Cortese'ye 5 bin euro tazminat ödemesi ve bin 200 euro ertelemeli para cezası verdi. Meloni'nin avukatı, tazminatın tamamını hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı.

18.07.2024 14:04
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İtalya'da mahkeme, Başbakan Giorgia Meloni'nin boyuyla alay eden gazeteci Giulia Cortese'nin 5 bin euro tazminat ödemesine hükmetti.

İtalya'nın Milano kentinde mahkeme, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin boyuyla dalga geçen gazeteci Giulia Cortese hakkında açılan davada kararını verdi. Mahkeme, gazeteci Cortese'nin Ekim 2021'de Twitter'da Meloni'nin boyuyla ilgili yaptığı paylaşımda "dış görünüşüyle dalga geçtiği" gerekçesiyle 5 bin euro tazminat ödemesine hükmetti. Mahkeme ayrıca Cortese'ye bin 200 euro ertelemeli para cezası verdi. Cortese'nin cezaya itiraz hakkı bulunurken, Meloni'nin avukatı tazminatın tamamının hayır kurumlarına bağışlayacağını söyledi.

Ne olmuştu?

O dönem muhalefette olan aşırı sağcı İtalya Kardeşleri Partisi'nin lideri Meloni, Cortese'nin kendisini arka planda faşist lider Benito Mussolini ile birlikte yan yana gösteren fotoğrafını yayınlamasına tepki göstermişti. Cortese sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beni korkutamazsın Giorgia Meloni. Sonuçta sadece 1,2 metre boyundasın. Seni göremiyorum bile" ifadelerini kullanmıştı. Meloni daha sonra Cortese hakkında yasal yollara başvurmuştu.

Meloni'nin boyunun 1,58-1,63 metre arasında olduğu belirtiliyor. - MİLANO

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni'ye boyuyla alay eden gazeteciye tazminat cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni'ye boyuyla alay eden gazeteciye tazminat cezası - Son Dakika
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