İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

06.06.2022 21:07
İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Roma'da terör örgütü PKK sembolleri ve terörist başının fotoğraflarının alenen sergilendiği PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Roma'da terör örgütü PKK sembolleri ve terörist başının fotoğraflarının alenen sergilendiği PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Dışişleri diplomatik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği tarafından yapılan girişimlere rağmen son olarak 4 Haziran 2022 tarihinde Roma'da terör örgütü PKK sembolleri ve terörist başının fotoğraflarının alenen sergilendiği PKK gösterisinden duyulan rahatsızlığın ifade edilmesi amacıyla İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi bugün Dışişleri Bakanlığına davet edilerek Büyükelçi Marrapodi'ye görüş ve taleplerin iletildiği belirtildi.

Büyükelçi Marrapodi ile görüşmede PKK'nın kamusal alana taşan kara propagandasından, STK görünümü altında gösterdiği faaliyetlerden ve terörist başına İtalyan belediyeleri tarafından fahri hemşehrilik verilmesinden duyulan rahatsızlığın dile getirildiği, ayrıca terör örgütünün ve yandaşlarının bu tür eylemlerinin engellenmesi yönündeki taleplerin tekrarlanarak, İtalyan hükümetinin terörle mücadele hususundaki sorumluluğu vurgulandı.

(Musa Erdoğan/İHA)

YORUMLAR
500
İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, PKK yanlısı gösteri nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, PKK yanlısı gösteri nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:19 Bakan Bilgin, temmuz ayında kapsamlı iyileştirme yapılacağını belirtti
21:16 Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Orlando Jorge Mera, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
21:14 Sinan Akçıl, Müge Anlı ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi: Bununla ilgili gerçekten konuşmak istemiyorum
20:56 İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, PKK yanlısı gösteri nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
20:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal yardımlarla ilgili yeni gelişmeleri paylaştı: 15 milyar liralık paket geliyor
20:12 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Platin Jübile kutlamalarına Prens Louis'in sevimli halleri damga vurdu
18:46 Bina yalıtımlarıyla ilgili hazırlanan destek paketinde yeni gelişme: 50 bin liraya kadar kredi imkanı sağlanacak
18:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek gösterge açıklaması sonrası memur emeklisinin maaşı bin liradan, ikramiyesi ise 50 bin liradan fazla artacak
18:19 Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu iktidar faiz artırmayacak, düşürmeye devam edecek
18:13 Cinsel ilişki görüntülerinin servis edilmesi sonrası meslek hayatını bitiren Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 21:29:14. #1.11#
SON DAKİKA: İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement