İvrindi Belediyesi'nden "hoş geldin bebek" - Son Dakika

Sosyal Belediyecilik anlamında her yaşta vatandaşın sorunlarını dinleyen ve yanında olduğunu gösteren İvrindi Belediyesi "Hoş geldin Bebek" projesi ile de anne ve babalar tebrik etmeyi ihmal etmiyor.

2021 yılının başında faaliyete geçirilen proje ile yeni doğum yapan aileler ziyaret ediliyor, bebeğe özel hazırlanan hediye paketi ile Belediye Başkanı Yusuf Cengiz'in selamları iletiliyor

Sosyal ve Kültürel anlamda her yaş kategorisi için çalışmalarımız var diyen Başkan Cengiz, "Halkımızı düşünen, her zaman yanlarında olduğumuzu hissettiren ve taleplerini yerine getirme gayretinde olan bir belediyecilik anlayışına sahibiz. Ekiplerimiz de bu konuda titiz bir çalışma yürütüyorlar. İlçe merkezi ve kırsalı fark etmeksizin doğum sevinci yaşamış her ailenin mutluluğuna ortak olma gayretinde oluyoruz. Ailelerimizin "Sağ olsun bizi düşünen bir Belediyemiz" var demeleri bize ekstra motivasyon sağlıyor. Yani kısacası gücümüzü halkımızdan alıyoruz derken Allah razı olsun demeleri bize saha çalışmalarında ekstra motivasyon sağlıyor" diye konuştu.

"Özenle hazırlıyoruz"

Bebek ziyareti ile ilgilenen özel ekibi olduklarını ifade eden Başkan Cengiz, "Paketlerimizi özel hazırladığımız ekibimiz ile özel sepetlerimizde iletiyoruz. Sepetlerimizi gazeteden geri dönüşüme kazandırarak renklendiriyoruz. İçini de ilk ihtiyaç malzemeleri ve kıyafetler ile doldurup, bebeğimizin ismine özel not ile süslüyoruz. Belki maddi anlamda fazla bir miktar olmasa da manevi anlamda ailelerimizin yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz" dedi.

"Başkanımıza ve belediyemize teşekkür ediyoruz"

O kadar işin, yoğunluğun ve çalışmaların arasında bu ince düşünce gerçekten takdire şayan diyen anne babalar " Bu tarz şeyler bizi mutlu eden olaylar. Küçük şeyler bu değerli anlarda biz anne babaları mutlu etmeye yetiyor. Çok güzel olaylar bunlar. Devamlılığı olması en büyük temennimiz. Bu önemli anlarda aileler hatırlanmak istiyor. Kapımıza kadar bu ince düşünce ile hazırlanmış hediyeleri bizlere iletmelerinden dolayı, belediye personelimize ve Yusuf Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dileklerini ifade ettiler.