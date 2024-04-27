İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayında İlk Tur Tamamlandı - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayında İlk Tur Tamamlandı

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayında İlk Tur Tamamlandı

İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi için yapılan oylamanın ilk turu tamamlandı. Kurultayın ilk turunda Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve Günay Kodaz yarıştı. Birinci tur sonucunda Koray Aydın 472, Müsavat Dervişoğlu 370, Tolga Akalın 327 ve Günay Kodaz 2 oy aldı. Genel başkanlık seçiminin ikinci turunda da salt çoğunluk sağlanamazsa en çok oy alan 2 aday üçüncü turda yarışacak.

27.04.2024 17:29
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İYİ Partinin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi için yapılan oylamanın ilk turu tamamlandı.

ATO Congresium'daki kurultayın ilk turunda Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın ve Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz yarıştı.

Birinci turda Koray Aydın 472, Müsavat Dervişoğlu 370, Tolga Akalın 327 ve Günay Kodaz 2 oy aldı.

Genel Başkanlık seçiminin ikinci turunda da salt çoğunluk bulunamazsa en çok oyu alan 2 aday üçüncü turda yarışacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayında İlk Tur Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayında İlk Tur Tamamlandı - Son Dakika
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