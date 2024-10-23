İYİ Parti, 7. Yıl Dönümünü Kutlayacak

Politika

İYİ Parti, 7. kuruluş yıl dönümünü "Adalet Peşinde" sloganıyla 27 Ekim Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda kutlayacak.

AA muhabirinin, parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, sade bir biçimde yapılması planlanan kuruluş yıl dönümü programına ilişkin çalışmalar, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun talimatıyla kurulan kutlama komitesi tarafından yürütülüyor.

"Adalet Peşinde" sloganıyla gerçekleştirilecek kutlama programı için video klip, broşür, afiş, televizyon reklamları ve tanıtım faaliyetlerine yönelik hazırlıklar tamamlandı.

Kutlama programının yeri ise Ankara Spor Salonu olarak belirlendi.

Parti yetkilileri, kutlama sloganının partinin kuruluşundan bugüne kadarki faaliyetleri ve vizyonu dikkate alınarak belirlendiğini ifade etti.

Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, sloganla aynı adı taşıyan "Adalet Peşinde" adlı kampanya filmi de hazırlanarak, yayımlanmaya başlandı. Dervişoğlu, Başkanlık Divanı Üyeleri ve milletvekillerinin yer aldığı filmde, adalet, hürriyet ve eşitlik vurgusu yapılarak, "İyiler ayağa kalktığı zaman" adlı eser seslendirildi.

Kuruluş yıl dönümü kutlamalarına yönelik hazırlık kapsamında, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki parti genel merkezi ve etrafı Türk bayrakları, parti flamaları ve sloganın yer aldığı afişlerle donatılacak.

Kurucu Genel Başkan Meral Akşener kutlamalara davet edildi

Kutlama programı için başta partinin Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener olmak üzere, partinin kuruluşunda yer alan çok sayıda isme davet gönderildi.

Programda, Genel Başkan Dervişoğlu konuşma yaparak partisinin kuruluşundan bugüne çalışmalarını ve vizyonunu anlatacak, geleceğe dönük mesajlar verecek.

Partinin kuruluş yıl dönümüne özel hazırlatılan "Cumhuriyetimiz var" isimli video klibin izletilmesinin yanı sıra Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesini temsil eden dans gösterisi de sergilenecek.