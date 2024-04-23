İYİ Parti Ankara İl Başkanı Akif Sarp Önder İstifa Etti - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Akif Sarp Önder İstifa Etti

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Akif Sarp Önder İstifa Etti

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Akif Sarp Önder, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Önder, istifa paylaşımında, olağanüstü genel kurulunun ülkemize, milletimize, Türk siyasetine ve partimize hayırlı olmasını dilediğini belirtti.

23.04.2024 17:02
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İYİ Parti Ankara İl Başkanı Akif Sarp Önder, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Akif Sarp Önder, X hesabından yaptığı paylaşımda görevinden istifa ettiğini açıkladı. Önder, paylaşımında, "Derdiyle dertlenip, neşesiyle gülümsediğim, Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında ve sonrası sonsuz yüzyıllarında ülkemizin olmazsa olmazı olan İYİ partimizin 27 Nisan'da yapılacak olan, olağanüstü genel kurulunun ülkemize, milletimize, Türk siyasetine ve partimize hayırlı olmasına diliyorum. Bu vesileyle; 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel yönetimler seçimlerinin gerçekleşmesine az bir zaman kala kurucu Genel Başkanım Meral Akşener Hanımefendinin onurlarıyla atandığım ve görev süresince Ankara'mızın en ücra köşesindeki üyemizin dahi partimize olan mensubiyet şuurunu artırmak, il teşkilatımızı kurumsal bir yapıya dönüştürmek ve seçimlerde de başarılı olmak adına yönetim kurulu ve divan üyesi arkadaşlarımla birlikte büyük bir gayretle yürütmüş olduğum Ankara İl Başkanlığı görevimi bugün itibariyle sonlandırdığımı tüm kamuoyuna duyururum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İYİ Parti Ankara İl Başkanı Akif Sarp Önder İstifa Etti - Son Dakika

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