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İYİ Parti Antalya İl Yönetim Kurulu Üyeleri İstifa Etti - Son Dakika
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İYİ Parti Antalya İl Yönetim Kurulu Üyeleri İstifa Etti

İYİ Parti Antalya İl Yönetim Kurulu üyeleri, İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan'ın liderlik zafiyeti ve parti içindeki demokratik eksiklikler gerekçesiyle istifa ettiklerini açıkladı. İstifa edenler, parti içinde oluşan yönetim krizini eleştirerek, önlemler alınmadığını ve sorumsuz tavırlar sergilendiğini iddia etti. Ayrıca, sandık görevlilerinin eksikliği ve istifaların yalanlanması gibi konular da gündeme getirildi.

İYİ Parti Antalya İl Yönetim Kurulu Üyeleri İstifa Etti
09.01.2024 - 16:59,
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İYİ Parti Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi 6 kişi, İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan'ın liderlik zafiyeti ve parti içindeki demokratik eksiklikleri gerekçesiyle görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

İYİ Parti Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi; Ali Deniz, Süleyman Arslan, Fatma Yaşar Arslan, Mehmet Günay, Şükriye Yıldırımlar ve Mustafa Eser, istifa kararını açıkladı. İstifa edenler adına açıklamayı yapan Ali Deniz, İYİ Parti Antalya İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan ve ekibinin parti içinde oluşan yönetim kriziyle ilgili eleştirilerinin 'şiirle, sözle, sazla' geçiştirildiğini ileri sürdü. Deniz, İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan'ın liderlik zafiyeti ve parti içindeki demokratik eksikliklerini eleştirdi. Deniz, Serik'te temayülde başlayan düzensizliklerin tespit edilmesine rağmen genel merkezin ve il başkanlığının gerekli önlemleri almadığını söyledi. Deniz, sandık görevlilerinin eksikliğini dile getirdiklerini ve seçim sonuç tutanaklarının eksik gelmesine rağmen il başkanının sorumsuz tavırlar içinde olduğunu iddia etti.

Karacan'ın 4 kişi ile partiyi yönettiğini ileri süren çeken Deniz, "Bir gün olsun İYİ Parti Antalya milletvekilleri ile toplumun ihtiyaç duyduğu herhangi bir yerde bir araya geldiniz mi? Toplantılarda varsa yoksa CHP'yi eleştiriyorsunuz. İktidarın AKP ve MHP olduğunun farkında değil misiniz? Görevden istifa edenlerin eleştirilerini şiirle, sazla, sözle geçiştirmek ne kadar doğru? Göreve geldiğinizdeki üye sayısı yüzde 50 azalmıştır. Kendinizi bu düşüşün neresinde görüyorsunuz? 99 kişiden 40 kişiye düşmüş olan yönetiminizle daha ne kadar görevde kalmayı düşünüyorsunuz? Geçen hafta yapılan ilçe başkanları toplantısında Kepez İlçe Başkanının 'il yönetim kurulundan 40 tane istifa var. Bunlarla alakalı önlem almayı düşünüyor musunuz? Bunlar neden istifa ediyorlar' diye sorduğunda böyle bir istifanın olmadığını, 7-8 kişinin istifa ettiğini, vurdumduymaz, kimseyi dinlemez tavırlarınızla beyan ederek, istifaları yalanladınız. Bir gün sonra il yönetim kurulu toplantısında ise kendi dağıttığınız listede 51 kişinin istifa ettiğini beyan ettiniz. Neden tutarsız ve yalan beyanlarda bulundunuz? İl yönetim kurulundan bu kadar arkadaş istifa ederken neden önlem almadınız" diyerek yönetim kuruluna sorular yöneltti.

"Gülüp geçiştirdiler"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandık görevlilerinin tam olduğu söylendiği halde seçim günlerinden sadece 3 bin 500 sandık görevlisi ile çalıştıklarını ifade eden Mustafa Eser de, "Yönetimin de her toplantısında 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri öncesi 'başkanım bizim sandık görevlilerimiz ne aşamada' diye sorduğumda geçiştirildim. Mahalle başkanlarımız, okul sorumlularımız ve bunlar hiç dikkate alınmadı. Antalya'da 5 bin küsür sandığımız var, yedeğimiz var denildi. Ben bunu ısrarla 3 toplantıda dile getirdim. Sandık görevlimiz yeterli değil yüzde 50'yi tamamlarsak ne mutlu dedim. Yani güldüler geçiştirdiler. Buna rağmen hiçbir önlem alınmadı" dedi.

"Toplantılarda emoji ve beğeniler konuşuluyor"

Hedeflerini şaşırdıklarını belirten Deniz ise toplantılarda sürekli muhalefeti eleştirdiklerini söyleyerek, "Hedefimizi şaşırdık. Kimi eleştireceğimizi bilmiyoruz. Maalesef muhalefeti eleştirir hale geldik. Bizim hedefimiz o değil ki. Bizim hedefimiz iktidar değil mi? Ne için buradayız? Toplantıda o emoji attı mı, bu beğeni verdi mi? Bunları konuşuyoruz. Bir şey soruyoruz; geçiştiriyorlar. Soru sorduğumuz için asi çocuk olduk" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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