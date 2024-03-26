İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turhan Çömez\'den CHP\'ye eleştiri

İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turhan Çömez "Bir başka partiden 'ben sizden oy istiyorum' demek bir siyasi kalpazanlıktır ve bir çaresizliktir" dedi.
İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turhan Çömez seçim çalışmaları dahilinde Edremit Körfez bölgesinde gazeteciler ile iftar sonrasında bir araya geldi. Seçim çalışmaları ve projeleri hakkında gazetecilere bilgi veren Çömez, Balıkesir'e kazandırmak için yoğun bir çalışma içinde olduklarını ifade etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenen İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turhan Çömez "CHP'nin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e bir mesajım var. Sayın Özgür Özel en son Manisa'da, ondan önce Ordu'da gittiği birçok yerde İYİ Partililerden oy istiyorum diyor. Bir kere bu siyasi kalpazanlıktır. Bir başka partiden 'ben sizden oy istiyorum' demek bir siyasi kalpazanlıktır ve bir çaresizliktir" dedi.
CHP Genel Başkanı Özel'in önce kendi partisinden oy istemesi gerektiğinin altını çizen Çömez "Özgür Bey önce CHP'lileri ikna etmesi lazım. Önce onların oyuna talip olması lazım. Ondan sonra bütün partilerden oy istemesini anlayışla karşılarım. Ama özellikle İYİ Parti'yi hedef olarak oy istemesi bana göre bir siyasi kalpazanlıktır. Bence bundan vazgeçmesi bir an önce şart. Aksi halde aksi halde başta Balıkesir olmak üzere tüm kamuoyu Özgür Bey'in hem kendi partisine hem de adaylarına güvenmediği kanaatine varacaktır ki adayı için büyük bir zaaftır, partisi için büyük bir zaaftır" dedi.
Özgür Özel'in DEM'lilerden oy istemesi gerektiğini ifade eden Turhan Çömez, "Bu arada bir tavsiyem daha var kendisine. Bence Özgür Bey DEM'lilerden oy istesin. İyilerden oy alması mümkün değil. DEM'lilerden oy istesin ve bana göre böyle yaparsa kendisine daha doğru bir siyasi yol haritası çizmiş olur. Önce bunun bir altını çizeyim" diye konuştu.
Özel bir ziyaret için Edremit'e gelen ve kendisiyle aynı otelde kalan CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenen Turhan Çömez "Bu akşam tabii biz bölge çalışması yaparken Sayın Kılıçdaroğlu otelimize gelmiş. Ben kendisiyle görüşmedim. Tabii ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu yaklaşık yirmi beş yıldır tanırım. 22. dönemde kendisiyle birlikte milletvekilliği yaptık. O dönemden kalma bir hukukumuz var. Geçtiğimiz genel seçimlerde de Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıydı. Biz tabii kendisini destekledik ve kendisini Millet İttifakı'nın adayı olarak hem sahiplendik hem de Balıkesir'de hepiniz biliyorsunuz çok ciddi destek olduk. Ben sanıyorum Sayın Kılıçdaroğlu bu desteğimize karşılık vermek üzere bana desteğini açıklamak üzere geldi. Benim beklentim o yönde. Bekleyeceğiz bakalım" dedi. - BALIKESİR
Son Dakika › Politika › İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turhan Çömez'den CHP'ye eleştiri - Son Dakika
CHP Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem, 'Öcalan hain değildi' sözleri sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadeye çağrıldı. İfadenin ardından açıklamalarda bulunan Erdem, 'Şüphe yok ki ilahi adalet illaki tecelli edecek. Tarafıma kurulan bu kumpasta yine dürüstlük kazanacak' dedi.
Malatya'da faaliyet gösteren Mobil Göç Noktası aracında aralık ayından bu yana 9 bin 571 yabancı uyruklu sorgulandı ve 151 düzensiz göçmen tespit edildi. Mobil Göç Noktası aracı, düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırmak amacıyla kullanılıyor. İl genelinde toplamda 167 adet bu tür araç bulunuyor. Yabancıların kimlik kontrolü ve parmak izi sorgulaması yapılarak yasal kalış hakları tespit ediliyor.
Batman'ın Gercüş ilçesinde doğalgaz temel atma töreni gerçekleştirildi. AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, doğalgazın Gercüş'e önemli bir değer katacağını ve vatandaşların hayat standartlarını yükselteceğini söyledi. Doğalgazın çevre için önemli bir yatırım olduğunu belirten Nasıroğlu, ağaç kesme ihtiyacının ortadan kalkacağını ve çevrenin daha yeşil alanlara sahip olacağını dile getirdi. Vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti.
Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Ötüken Senger, seçim çalışmalarını hızlandırdı. Vatandaşlar, Senger'e destek sözü verdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde gerçekleştirilen 'Bozdoğan-17' operasyonlarında 147 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, operasyonlar kapsamında 1329 operasyon düzenlendiğini ve toplamda 2 bin 919 şüphelinin yakalandığını belirtti. Yakalanan şüphelilerin örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri ve terör örgütüne finans sağladıklarının tespit edildiği ifade edildi. Operasyonlar sonucunda döviz, örgütsel doküman ve dijital materyallere el konuldu.
Sosyal medyada videoları ve röportajlarıyla sıkça gündem olan AK Partili bir amca, CHP'li gençler tarafından Ekrem İmamoğlu'na oy vermesi için ikna edilmeye çalışıldı. Ancak amca, 'Ramazandayım' diyerek alandan uzaklaştı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturmada, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, 'şüpheli' olarak ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen soruşturma başlattı. Şu ana kadar 10 kişi ifade verdi.
AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Darende, Arapgir, Arguvan, Yazıhan, Hekimhan, Battalgazi, Doğanşehir ve Kale ilçelerini ziyaret etti. Ölmeztoprak, geçtiğimiz yıl meydana gelen depremlerde kentteki konut ve okul binalarının hasar durumunu anlattı. Ayrıca, Malatya'da yapılan ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Güney ve Buldan ilçelerinde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Hemşehrileriyle kucaklaşan Başkan Zolan, Denizli'nin 19 ilçesi 616 mahallesinde hiçbir ayrım yapmadan güler yüzle hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.
Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından okul çevresinde çeşitli denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde marketler, iddia bayileri, okul çevreleri ve şahıslar sorgulandı. Ayrıca bir lisede meydana gelen yaralama olayıyla ilgili şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ise devriye faaliyetleri, market ve kahvehane denetimleri, park ve bahçe kontrolü yaparak şahısları sorguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?