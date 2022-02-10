Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili yeni iddia! Akşener, Kılıçdaroğlu'na itiraz etmeyecek - Son Dakika

Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre "Kılıçdaroğlu, adaylığa bir adım daha yaklaştı."

Akşener'in de "Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına itiraz etmeyeceği" öğrenildi.

CHP'NİN ÖNERECEĞİ İSİMLERE İTİRAZ GELMEYECEK İDDİASI

Akşener'in de bu konuda kararı CHP'ye bıraktığı, gerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığı gerekse CHP'nin göstereceği bir başka isme itiraz etmeyeceğinin altı çizildi.

Ancak Akşener'in, "Eğer Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybedilirse, bunun CHP'ye faturası ağır olur" dediği belirtildi. İYİ Parti kanadı, Akşener'in, "Başbakanlığa adayım" şeklindeki açıklamalarını anımsattı. İYİ Parti'nin stratejisini çok önceden kurduğu ve "Akşener'in bu açıklamayla Millet İttifakı'nın önünü açtığı" ifade edildi.