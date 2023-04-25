İYİ Parti'de Aytun Çıray krizi yaşanıyor: En başından beri sadece problem oldun - Son Dakika
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İYİ Parti'de Aytun Çıray krizi yaşanıyor: En başından beri sadece problem oldun

25.04.2023 16:55

Daha önce partisinin oylarının baraj altına indiğini söyleyen İYİ Parti milletvekili Aytun Çıray, bu kez "Oylarımız çok düşük toparlayamıyoruz" çıkıştı. Çıray'a cevap İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi. Çıray'a musibet diyen Dervişoğlu, "En başından beri sadece problem oldun. Ayrıca sen kimsin ki İYİ Parti'ye zarar verebilesin? Merak etme 14 Mayıs akşamı, hem bu ceberrut iktidardan, hem de senin gibi bir musîbetten kurtulmanın bayramını yaşayacağız" şeklinde konuştu.

Milletvekili listelerinin YSK'ya verilmesinin ardından adaylıktan çekilen ve İYİ Parti'nin oylarının baraj altına indiğini ifade eden İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray yeni bir çıkışta bulundu.

İYİ Parti'de Aytun Çıray krizi: En başından beri sadece problem oldun

"OYLARIMIZ ÇOK DÜŞÜK TOPARLAYAMIYORUZ"

İYİ Parti'nin oylarının düşmesini 8 sebebe bağlayan Çıray, bir kullanıcıya son durum hakkında "Oylarımız çok düşük toparlayamıyoruz" dedi.

İYİ Parti'de Aytun Çıray krizi: En başından beri sadece problem oldun

"EN BAŞINDAN BERİ SADECE PROBLEM OLDUN"

Çıray'a yanıt Yİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi. Dervişoğlu' şunları söyledi: DYP'de siyaset yaptın DYP'li, ANAP'ta siyaset yaptın ANAP'lı, CHP'de siyaset yaptın CHP'li hiç olmadın. Vekillik koparabilmek için MHP ve AK Parti'de de bulunmak istedin ama beceremedin. İYİ Parti'de ise zaten en başından itibaren sadece problem oldun.

"14 MAYIS AKŞAMI SENDEN DE KURTULACAĞIZ"

Siyaset yaptığın partilerde şahsına kefil olacak 5'er kişi bul sonsuza kadar susacağım. Ne yaparsan yap, bu zamana kadar herhangi bir faydana şahit olmadığımızdan, vermeyi planladığın zarardan asla endişe duymayız. Ayrıca sen kimsin ki, İYİ Parti'ye zarar verebilesin? Merak etme 14 Mayıs akşamı, hem bu ceberrut iktidardan, hem de senin gibi bir musibetten kurtulmanın bayramını yaşayacağız.

İYİ Parti'de Aytun Çıray krizi: En başından beri sadece problem oldun
YORUMLAR (1)
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Son Dakika Politika İYİ Parti'de Aytun Çıray krizi yaşanıyor: En başından beri sadece problem oldun - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti'de Aytun Çıray krizi yaşanıyor: En başından beri sadece problem oldun - Son Dakika
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