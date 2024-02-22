İYİ Parti'de Kumru İlçe Başkanı ve 103 Kişi İstifa Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İYİ Parti'de Kumru İlçe Başkanı ve 103 Kişi İstifa Etti

İYİ Parti\'de Kumru İlçe Başkanı ve 103 Kişi İstifa Etti

Ordu'da İYİ Parti'de yaşanan istifalar devam ediyor. Kumru İlçe Başkanı Murat Ankara, yönetim kurulu ve 103 kişi partiden istifa etti. Ankara, istifaların sebebini AK Parti adayına karşı aday çıkarılmaması olarak açıkladı ve bu durumu Kumru seçmenine ihanet olarak nitelendirdi.

22.02.2024 16:00  Güncelleme: 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da geçtiğimiz hafta Altınordu'da 117 üyenin istifa ettiği İYİ Parti'de (İP) istifalar sürüyor. Son olarak İP Kumru İlçe Başkanı Murat Ankara, yönetim kurulu ve üyelerden oluşan toplam 103 kişi partiden istifa etti.

İP'te sarsıntı devam ediyor. Kumru ilçesinde AK Parti adayı Yusuf Yalçuva'ya karşı aday çıkarılmaması üzerine Kumru İlçe Başkanı Murat Ankara, yönetim kurulu ve bu duruma tepki gösteren 103 kişi istifa dilekçelerini Ankara Genel Merkeze gönderdi.

İstifalarla ilgili bilgi veren Murat Ankara, "Kumru'da AK Parti varsa, İyi Parti'de var dedirttik ama kıymet bilinmedi. Vefasızlıkları hep içimize attık. Bunun üzerine Kumru'da İP aday bile çıkaramadı. Bu zihniyetle düşünen insanlar, yönetime ve özellikle Kumru seçmenine ihanet etmiştir. Kumru'yu seçeneksiz ve tek bir partiye teslim etmişlerdir. Bu ayıp kendilerine yeter. Maalesef Kumru AK Parti'ye teslim edilmiştir. Pazarlıkların kurbanı olmuştur. Kumru ve biz bu yapılanları hak etmiyoruz. Bu sebeplerden dolayı yönetim kurulu kararı alarak istifa kararı aldık. Kararımızı üyelerimize tebliğ ettikten sonra onlarca üye bu duruma tepki göstererek istifa ettiler" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

Yusuf Yalçuva, İYİ Parti, AK Parti, Ankara, Kumru, Ordu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti'de Kumru İlçe Başkanı ve 103 Kişi İstifa Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 05:55:16. #1.13#
SON DAKİKA: İYİ Parti'de Kumru İlçe Başkanı ve 103 Kişi İstifa Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement