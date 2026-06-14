İYİ Parti'den Adalet Vurgusu - Son Dakika
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İYİ Parti'den Adalet Vurgusu

14.06.2026 12:59
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Müsavat Dervişoğlu, adalet için mücadele edeceklerini belirtti ve Hukuk Vizyon Belgesi'ni tanıttı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Adalet güneşinin memleketimizin üzerine eşit, hür ve adil doğacağı o güzel günleri birlikte kuracak ve milletçe yaşayacağız." dedi.

Dervişoğlu, bir otelde düzenlenen "İyilik İçin Adalet: Türk Hukuk Çalıştayı"nın kapanışında konuştu.

Çalıştayın önemine işaret eden Dervişoğlu, İYİ Parti'nin Hukuk Vizyon Belgesi'nin gelecek günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Üniterlik, hukuk devleti ve parlamenter denge mekanizmasının önemine vurgu yapan Dervişoğlu, çalıştayda, adalet sistemi, masumiyet karinesi, basın özgürlüğü, dezenformasyon, sandık güvenliği gibi konuların gündeme geldiğini aktardı.

Vizyon belgesine dair raporun, çalıştayın ilk somut belgesi olduğunu belirten Dervişoğlu, belgenin, Türk hukuk dünyasının 2 günlük yoğun çalışmasının ürünü olduğunu söyledi.

Çalıştayda emeği geçenlere plaket

Müsavat Dervişoğlu, belgenin, anayasa tartışmaları, seçim hukuku reformu ve yargı bağımsızlığı meselelerinde referans noktası olacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ben, İYİ Parti Genel Başkanı olarak bunun siyasi sorumluluğunu üstleniyorum. İYİ Parti, bu belgenin önerilerini kamuoyuna karşı savunmaya devam edecek, parlamentoda sesini yükseltecek ve hükümet programını bu kriterler çerçevesinde değerlendirecektir.

Türkiye'nin yarınları, hukuku, adaleti ve millet iradesini temel değer kabul eden iyilerin ve cesurların elindedir. Adalet güneşinin memleketimizin üzerine eşit, hür ve adil doğacağı o güzel günleri birlikte kuracak ve milletçe yaşayacağız. Tüm çabamız ve mücadelemiz bunun içindir."

Dervişoğlu, konuşmasının ardından çalıştayda emeği geçenlere teşekkür ederek, plaket takdiminde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İYİ Parti'den Adalet Vurgusu - Son Dakika

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