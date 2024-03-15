Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Ayhan Ayvaz ile birlikte 2 meclis üyesi, partilerinden istifa etti.
Büyükşehir Belediye Meclisinde İYİ Parti Grup Başkanvekili olarak siyaset yapan Ayhan Ayvaz, Üst Kurul Delegesi ve Atakum Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Danışman, Atakum ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Füsun Uzun partilerinden istifa ederek CHP'ye katıldı. CHP Grup Başkanvekili Hasan İpek, partilerine 3 isme "Hoş geldin" diyerek tebrik etti.
İYİ Parti'den istifa eden meclis üyeleri adına konuşan Ayhan Ayvaz, "Tüm çabalarımın sonucunda partimin benimle aynı fikirde olmadığını gördüm. Bu sebeple şehrimizin geleceğini daha güvenli ve daha güçlü, kalkındırma ve geliştirmek için büyük projelerini hayata geçirmek adına bugün, İYİ Parti'den ve İYİ Parti'deki Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkanvekilliği ve tüm görevlerimden istifa ederek, belediye meclis üyesi arkadaşlarım başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçtiğimizi dostlarım ve hemşerilerimle paylaşmak istiyorum. Biz bugün Özlem Danışman ve Füsun Uzun ile birlikte birçok partili yol arkadaşlarımızla birlikte tavrımızı Atakum halkından, gençlerimizden, kadınlarımızdan, yaşlılarımızdan ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızdan velhasıl Karadeniz'in göz bebeği olan Atakum'un, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Serhat Türkel'den yana koyuyoruz" dedi.
Ayvaz, Danışman ve Uzun ile birlikte İYİ Parti'den istifa ettiklerini meclis toplantısında da beyan etti. - SAMSUN
Son Dakika › Politika › İYİ Parti'den İstifa Eden Meclis Üyeleri CHP'ye Katıldı - Son Dakika
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