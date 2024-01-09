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İYİ Parti'den Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kazım Yücel oldu - Son Dakika
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İYİ Parti'den Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kazım Yücel oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılımıyla düzenlenen törende, Kayseri ve ilçelerinde belediye başkan adayları açıklandı. Kazım Yücel, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlendi. Diğer ilçelerde ise farklı adaylar belirlendi.

İYİ Parti\'den Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kazım Yücel oldu
09.01.2024 - 10:44,  Güncelleme: 10:44
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İYİ Parti'de Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kazım Yücel oldu.

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre; Genel Başkan Meral Akşener'in katılımıyla parti genel merkezinde dün düzenlenen törenle Kayseri ve ilçelerinde belediye başkan adayları açıklandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kazım Yücel oldu. Kayseri'nin ilçelerinde belirlenen başkan adayları ise şöyle; Özvatan Belediyesi Halil İbrahim Çağrı, Felahiye Belediyesi Ali Dinçer Kuzugüden, Yeşilhisar Belediyesi Salih Karagöz, İncesu Belediyesi Recep Güngör, Bünyan Belediyesi Erhan Özhan, Yahyalı Belediyesi Mustafa Balcı, Develi Belediyesi Songül Özdemir, Kocasinan Belediyesi Yurdaer Şahin, Melikgazi Belediyesi Sedat Kılınç.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İYİ Parti'den Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kazım Yücel oldu - Son Dakika
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