İYİ Parti\'den Mersin Mut İlçe Belediye Başkanı Murat Orhan göreve başladı

Politika

İYİ Parti'den Mersin Mut İlçe Belediye Başkanı seçilen Murat Orhan, ilçe seçim kurulunda mazbatasını aldıktan sonra görevi devraldı.

31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti'den belediye başkanı seçilen Murat Orhan, yeni seçilen belediye meclis üyeleri ile birlikte İlçe Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı. Mazbatasını aldıktan sonra Mut Belediyesine geçen Orhan, çok sayıda partili ve vatandaş tarafından karşılandı. Tebrikleri kabul ettikten sonra koltuğa oturan Orhan, "Bir kesimin değil, herkesin başkanı olarak koltuğa oturduğunu" söyledi.

"Vaatlerimin arkasındayım" diyen Başkan Orhan, "Hep beraberce zorlu bir seçim sürecinden sonra hep beraberce inşallah zafere ulaşmanın gururunu beraber paylaşıyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Seçim öncesi vaatlerimin arkasındayım. Mut'a önceki Belediye Başkanlığımda yaptım, yine güzel hizmetler yapacağım. İYİ Parti teşkilat üyeleri ve belediye meclis üyelerimiz ile birlikte yürüttüğümüz kampanya 31 Mart itibari ile sona erdi. Seçimi açık ara önde birinci çıktık. Mut için bu bir zaferdir. Bugün itibari ile mazbatamızı aldık görev sürecimiz başladı. Görev ve sorumluluğumuzun çok ağır olduğunu, bu şehirde eksik olan hizmetleri biliyoruz. İnşallah ekibimiz ile birlikte Mut'a güzel hizmetler yapacağız. Biz seçim öncesinde her ne söyledikse seçim sonrasında da bunların arkasındayız. Mut'u yaşanılabilir bir şehir oluşturma boyutunda çok ciddi katkılar sunacağımıza inanıyoruz" diye konuştu. - MERSİN