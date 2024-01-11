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İYİ Parti, Diyarbakır İl Başkanlığına Abdullah Erenkara'yı atadı - Son Dakika
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İYİ Parti, Diyarbakır İl Başkanlığına Abdullah Erenkara'yı atadı

İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanlığındaki toplu istifanın ardından Abdullah Erenkara atandı. Erenkara, Diyarbakır'a hizmet etmek için dava arkadaşlarıyla birlikte çalışacaklarını belirtti.

İYİ Parti, Diyarbakır İl Başkanlığına Abdullah Erenkara\'yı atadı
11.01.2024 - 15:27,  Güncelleme: 15:28
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İYİ Parti, Diyarbakır İl Başkanlığına Abdullah Erenkara'yı atadı.

İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanlığında yaşanan toplu istifanın ardından Abdullah Erenkara atandı. Genel Başkan Meral Akşener, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu ve Bölge Koordinatörü Ahmet Eşref Fakıbaba'ya teşekkür eden Erenkara, "Var gücümüzle dava arkadaşlarım ile birlikte doğup büyüdüğüm kadim şehrimiz Diyarbakır'ımıza hizmet edeceğiz. Kapımız, yüreğimiz, kalbimiz bütün hemşerilerimize açıktır. Rabbim bizleri utandırmasın bu vesileyle. Bütün Türk ve İslam Aleminin Regaip Kandilini kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni ederim" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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