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İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Sunat, Çorum'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Sunat, Çorum'da konuştu Açıklaması

20.11.2021 18:17
İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Sunat, Çorum'da konuştu Açıklaması

İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat, "İnşallah Allah bizlere nasip edecek, bu içinden çıkılmaz durumdan İYİ Parti olarak birinci parti çıkarak ülkenin kaderini değiştireceğiz.

İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat, "İnşallah Allah bizlere nasip edecek, bu içinden çıkılmaz durumdan İYİ Parti olarak birinci parti çıkarak ülkenin kaderini değiştireceğiz." dedi.

Sunat, partisinin Çorum Kadın Kolları İl Başkanlığınca 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta, Türkiye nüfusunun yüzde 27,2'sinin çocuklardan oluştuğunu söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir" sözünü hatırlatan Sunat, bugünün çocuklarının yarının şartlarına göre yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

18 yaşına kadar her bir bireyin yasal olarak çocuk sayıldığına dikkati çeken Sunat, "Ülkemizde kabaca hesaplama yaptığımızda 23 milyon çocuğumuz var. 18 yaşına kadar bütün çocuklarımızın haklarını korumak, onlarla ilgili konularda mücadele etmek hepimizin görevidir. 23 milyon çocuğumuz var ama her geçen gün yoksullaşan bir milletin çocukları olarak baktığımızda da üzüntümüz giderek artıyor. TÜİK verilerine göre 7,3 milyon çocuğumuz yoksulluk sınırında." diye konuştu.

Türkiye'deki ekonomik şartlardan ötürü ailelerin çocuklarının temel gereksinimlerini karşılamakta güçlük çektiğini savunan Sunat, şöyle devam etti:

"Türk parasının değerini kaybettiğimiz ortamda en çok bundan çocuklarımızın etkilendiğini, iyi beslenememe, temel ihtiyaçlarını giderememe konusunda büyük sıkıntılar yaşadıklarını hepimiz biliyoruz. Bu nedenle en çok üzerinde durmamız gereken konuların başında geliyor çocuklarımız. Çocukların yeterli beslenememeden kaynaklı olumsuzluklar yaşayacağı bir döneme gireceğiz gibi görünüyor. İnşallah Allah bizlere nasip edecek, bu içinden çıkılmaz durumdan İYİ Parti olarak birinci parti çıkarak ülkenin kaderini değiştireceğiz."

Sunat, Türkiye'nin çekildiği İstanbul Sözleşmesi'nin kadınların yanı sıra çocukların da hakkını koruduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de çocuklar öldürülüyor. Daha dün ufacık, 3 yaşında bir Yörük kızı Müslüme öldürüldü. 7 kilometre ileriye kim götürmüş olabilir? Bu ne cahilliktir. Yaşamak her çocuğun temel hakkı. Herkesin ilk görevi çocukların yaşamını korumak olmalı. Bizler yarınlarımızın teminatı çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz ve onlara daha iyi yarınlar bırakabilmek için çalışmalarımızı sonuna kadar sürdüreceğiz. Taraf olduğumuz Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin maddelerini uygulayacak ve çocuklarımız hangi sebeple olursa olsun, her çocuğumuzun hak ve imkanlardan mahrum kalmasını engelleyeceğiz."

İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Sunat, Çorum'da konuştu Açıklaması
İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Sunat, Çorum'da konuştu Açıklaması

İYİ Parti, Türkiye, Mevla, Çorum, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Sunat, Çorum'da konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Sunat, Çorum'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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