İYİ Parti Etimesgut İlçe Teşkilatı Aday Açıklamasını Protesto Etti - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Etimesgut İlçe Teşkilatı Aday Açıklamasını Protesto Etti

İYİ Parti Etimesgut İlçe Teşkilatı Aday Açıklamasını Protesto Etti

Ankara'da İYİ Parti Etimesgut ilçe belediye başkan adayının açıklanmasının ardından ilçe teşkilat üyeleri durumu protesto etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Etimesgut Belediye Başkan adayını Hilmi Özer olarak açıkladı. Teşkilat üyeleri, aday olarak Özer'in açıklanmasını protesto etti ve genel merkezde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ve Burak Akburak'ı istifaya davet etti.

14.02.2024 16:17  Güncelleme: 16:22
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Ankara'da İYİ Parti Etimesgut ilçe belediye başkan adayının açıklanmasının ardından ilçe teşkilat üyeleri durumu protesto etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara ilçe belediye başkan adayları için genel merkezde düzenlenen tanıtım törenine katıldı. Akşener, İYİ Parti Etimesgut Belediye Başkan adayını Hilmi Özer olarak açıkladı. İYİ Parti Etimesgut İlçe Teşkilatı üyeleri, aday olarak Özer'in açıklanmasını protesto etti. Teşkilat üyeleri, genel merkezde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ve Burak Akburak'ı istifaya davet etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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