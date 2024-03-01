İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin Uşak\'ta

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel İdare Kurulu üyesi Şükrü Kuleyin, İYİ Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Muhammet Gür'ün seçim çalışmalarına destek vermek amacıyla Uşak'a geldi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel İdare Kurulu üyesi Şükrü Kuleyin, Uşak'a gelerek İYİ Parti İl Teşkilatını ziyaret etti. İYİ Parti İl Başkanı Ayşegül Obalı'nın da hazır bulunduğu ziyarette gazetecilere açıklamalarda bulunan Genel Başkan Yardımcısı Kuleyin, "Uşak Belediye Başkan Adayımız Muhammet Gür, daha önceki seçimlerde haksız yere kıl payı seçimleri kaybetmiştir. Kadim Anadolu'nu şehrinin bu seçimde Uşak halkının adayımız Muhammet Gür'e sahip çıkacağına inanıyorum. Uşak'ta Muhammet Gür'ü aday gösterme sebebimiz ise hem anket sonuçları hem de İl Başkanımızın Genel Merkezimize gelip aktarımlarından dolayı karar vererek kendisini aday gösterdik. 31 Mart'ta da inşallah Uşak Belediyesi'ne İYİ Parti'nin bayrağını asacağız" dedi.
Ülke gündemiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Genel Başkan Yardımcısı Kuleyin, "Anayasanın ilk 4 maddesine saygılı, kurucu iradenin ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhuyla hareket eden hür ve müstakil bir parti olarak Türk milletine kendimizi teslim ettik. Milletimizin verecek olduğu her türlü karara da saygılıyız." diye konuştu.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin, partideki basın açıklamasının ardından İYİ Parti'nin Kızılcasöğüt beldesindeki Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışına katıldı. - UŞAK
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