Akşener, ABD Büyükelçisi Flake'i Kabul Etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake'i İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Görüşmede Akşener'e; İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı emekli büyükelçi Ahmet Kamil Erozan da eşlik etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'ya yeni atanan ve siyasi partilere nezaket ziyaretinde bulunan ABD Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake'i bugün parti genel merkezindeki makamında kabul etti. Bir saat süren görüşmede dünyadaki gelişmeler ve Türk-Amerikan ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede Akşener'e; İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı, Bursa milletvekili emekli büyükelçi Ahmet Kamil Erozan da eşlik etti.